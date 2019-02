Cristiano Ronaldo | pigiama extralusso per la fidanzata Georgina | è un Vuitton da 2700 euro

Cristiano Ronaldo mostra il 5 ai tifosi del Wanda durante Atletico-Juve : Io cinque, voi zero . Cristiano Ronaldo risponde con una mano all'accoglienza del Wanda e di tutti i tifosi dell'Atletico, che lo ritrovano da avversario dopo gli anni dei derby di Madrid. Fischi, ...

Allegri : “Cristiano Ronaldo non vince da solo. Stasera dobbiamo segnare” : Allegri – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid. Parole importanti in vista di un match che dirà tanto sulla forza di questa squadra. Leggi anche: Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Dybala titolare Allegri a Rai Sport OBIETTIVI – “La strada è ancora lunga, ci sono ancora tante […] More

La fidanzata di Cristiano Ronaldo indossa un pigiama da 2700 euro - polemiche in rete : Anche le "buonanotti" fanno discutere, specialmente se sei un personaggio famoso che indossa un capo firmato. Questa volta è toccato a Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.La fidanzata di Ronaldo e il pigiama di Louis VuittonGeorgina Rodriguez, un paio di giorni fa, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae semi sdraiata accompagnato dal messaggio "Buenas noches". Un pensiero carino, semplice, ma che ha scatenato non poche ...

La sostenibilità di Cristiano Ronaldo : A che punto è Ronaldo? A sette mesi dalla definizione dell'affare del secolo, almeno per il calcio italiano, il sentire comune, non solo quello degli appassionati juventini, non è cambiato: è stato il ...

Juventus - caso punizioni 'Non deve tirarle Cristiano Ronaldo'/ Statistiche contro CR7 : punizioni Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: 42 errori su 42 occasioni, i tifosi invocano Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

Maglietta Cristiano Ronaldo : ecco quanto ha già guadagnato la Juve! : Maglietta Cristiano Ronaldo- Numeri record e acquisto azzeccato sotto tutti i punti di vista. Di fatto, oltre che una macchina da gol, Ronaldo si conferma anche una macchina da fatturato. Come evidenziato dall’odierna edizione di “Il Tirreno”, l’attaccante portoghese, fino a questo momento, avrebbe già venduto circa 520mila magliette. Numeri da capogiro che sentenziano uno […] More

Cristiano Ronaldo e l'incubo punizioni : «Non le deve più tirare» : Per i tifosi della Juve , incontentabili come tutti i tifosi, sarebbe meglio che Ronaldo non si avvicinasse più al pallone quando c'è una punizione da tirare. Per Miralem Pjanic e Paulo Dybala, due ...

Champions League - Atletico Madrid-Juventus : tocca a Cristiano Ronaldo : Come direbbe Max Allegri, le chiacchiere sono finite. Anche per la Juventus inizia la "vera" Champions League , quella dei confronti andata/ritorno ad eliminazione diretta, la fase che poi porta alla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo macchina da gol e… soldi : Impatto molto importante per Cristiano Ronaldo dal punto di vista delle prestazioni ma anche economico. La Juventus ha effettuato un investimento di oltre 100 milioni solo per il cartellino ma a distanza di pochi mesi sono già visibili i primi vantaggi: dal punto di vista realizzativo ha messo a segno 21 reti e 12 assist in 32 gare disputate in campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Secondo la rivista sportiva ...

Juventus - Dybala elogia Cristiano Ronaldo e Allegri : 'Il mister mi ha aiutato molto' : Per la Juventus, oggi, è il giorno di vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. L'agenda dei bianconeri è molto fitta e fin da questa mattina hanno iniziato a lavorare. Infatti, la squadra già alle 11:45 era in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida di Champions. Il programma poi prevede alle 16:00 la partenza per Madrid, una volta sbarcata in Spagna la truppa di Allegri si dirigerà al Wanda Metropolitano per il ...

Juve - Cristiano Ronaldo vola a Madrid : è più di un derby : derby - CR7 vuole iniziare nel migliore dei modi il percorso che, nella speranza di tutto il mondo bianconero, dovrà portare di nuovo la truppa al Wanda Metropolitano il primo giugno per la finale. ...

Gilbert : 'Rafael Nadal sarebbe potuto diventare come Cristiano Ronaldo' : 'Stava guardando Nadal e ha detto che se Rafa fosse cresciuto negli Stati Uniti, sarebbe diventato una superstar nel mondo del calcio. Se non avesse giocato a tennis, forse sarebbe diventato come ...

Fifa19 - la nuova copertina : non c'è Cristiano Ronaldo - al suo posto Dybala : Sostituzione: esce Cristiano Ronaldo, al suo posto Paulo Dybala . Un cambio virtuale, ma che non è passato inosservato, e non poteva essere altrimenti quando si parla di CR7. A far discutere, questa ...

Scarpa d'Oro - Messi e Mbappé rispondono a Cristiano Ronaldo : TORINO - La corsa alla Scarpa d'Oro 2018-2019 è entrata ufficialmente nel vivo e con il passare delle settimane la sfida tra i migliori marcatori d'Europa si fa sempre più appassionante. Lionel Messi ,...