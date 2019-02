Crescono gli affari della Nutella | fatturato Ferrero a 10 | 7 miliardi

Sondaggio Istat : calano le nascite - Crescono gli immigrati stranieri : Sessanta milioni e 391mila, tanti sono gli abitanti in Italia al primo gennaio 2019. L'Istat rileva un calo dei residenti, -90mila unità, e in particolare un calo delle persone con cittadinanza ...

EIA - Crescono le scorte settimanali negli Stati Uniti : Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio, negli ultimi sette giorni al 1° Febbraio 2019, sono salite di 1,3 milioni a 447,2 MBG, rispetto ai 445,9 MBG ...

Lavoro - Crescono i precari tra gli under 40. Calano quelli a tempo indeterminato : «Dai dati Inps - commenta Marco Leonardi , docente di Economia alla Statale di Milano e consulente del Governo Renzi - si nota una inversione di tendenza in assunzioni lorde a partire da agosto 2018: ...

FCA : Crescono le vendite negli Usa - a gennaio consegnati oltre 136mila veicoli : "Nonostante il clima gelido di gennaio, rimaniamo rialzisti nel 2019 data la costante forza sottostante dell'economia statunitense", ha affermato il capo delle vendite statunitensi Reid Bigland. ...

Pil - è recessione : -0 - 2% nel IV trimestre 2018. Ma Crescono gli occupati : Come aveva anticipato ieri sera il presidente del Consiglio Conte il Pil del IV trimestre 2018 è sceso dello 0,2%. Lo rende noto l'Istat. Gli ultimi quatto mesi dello scorso anno, ricorda ancora l'...

Gli scandali privacy non fermano Facebook : Crescono utenti e ricavi : Dal nota sull’andamento del quarto trimestre del 2018 Facebook registra un aumento degli utenti nonostante tutti gli scandali in cui l’azienda è stata coinvolta nell’anno passato. I dati significativi riguardano in particolare gli utenti giornalieri attivi, che salgono a 1,52 miliardi, aumentando del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Gli utenti attivi mensilmente aumentano del 9% rispetto al 2017 toccando i 2,32 ...

Apple - iPhone in calo ma i servizi volano : Crescono gli utili. E il titolo sale : Profitti stabili a 20 miliardi di dollari. Il risultato della divisione servizi ha compensato il calo delle vendite di smarpthone

Basket - Crescono gli spettatori in Serie A : +6% nel girone d’andata : crescono gli spettatori per la Serie A di Basket: nel girone d'andata +6% rispetto al 2017/18 e oltre 6 milioni di incassi. L'articolo Basket, crescono gli spettatori in Serie A: +6% nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli italiani Crescono : la fotografia di sostariffe.it : Con l'ausilio di internet riusciamo a fare un po' tutto, anche a rispondere al citofono di casa mentre siamo in giro per il mondo L'articolo Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli italiani crescono: la fotografia di sostariffe.it proviene da TuttoAndroid.

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 Crescono richieste di credito delle famiglie (4) : (AdnKronos) - “Nel complesso, il comparto dei nuovi mutui immobiliari con finalità d’acquisto ha mostrato segnali di recupero mentre le richieste di surroga hanno fatto registrare un rallentamento, soprattutto nella prima parte dell’anno. Più vivace l’andamento dei prestiti, in particolare grazie al

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 Crescono richieste di credito delle famiglie (3) : (AdnKronos) - Anche per le richieste di prestiti personali nel 2018 in Veneto si rileva un aumento significativo, con un +9,4% rispetto all’anno precedente. In Regione spiccano Treviso, con la crescita più robusta, pari a +18,0%, e Vicenza, con +11,2%. Anche la provincia di Rovigo si caratterizza pe

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 Crescono richieste di credito delle famiglie (2) : (AdnKronos) - L’andamento delle richieste di prestiti finalizzati. Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), il Veneto si è distinto pe

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 Crescono richieste di credito delle famiglie : Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - In Veneto nel 2018 aumenta il numero di richieste di credito delle famiglie, ed in particolare le richieste di nuovi mutui e surroghe hanno fatto registrare un aumento del +3,2% rispetto all’anno 2017, in controtendenza rispetto alla flessione registrata a livello nazi

Sondaggio Tecnè per Tgcom24 : Crescono Fi e Pd | Lega in calo | "Italexit"? Gli italiani la escludono : Se le elezioni si svolgessero oggi gli elettori si pronuncerebbero così: l'Unione europea non piace ma non vogliono abbandonare Bruxelles