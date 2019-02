Costanza Caracciolo e Bobo Vieri | matrimonio in estate Le pubblicazioni FOTO

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sposano - ecco le pubblicazioni di matrimonio : Christian Vieri e Costanza Caracciolo, non solo neo-genitori ma presto anche sposi. L'ex attaccante e l'ex velina, rispettivamente 45 e 28 anni, sono pronti infatti a convolare a nozze. Dopo...

«Il matrimonio? Ci stiamo godendo Stella, ma sicuramente prima o poi arriverà quel giorno». «Ci sarà il matrimonio? Non lo so, se mi farà la proposta sì».

Bobo Vieri - con Costanza Caracciolo - parla per la prima volta da papà : 'Stella? A 40 anni l'accompagnerò io al cinema ' : Bobo Vieri, 46 anni e una vita sui campi di calcio e sulle spiagge più belle del mondo da scapolone impenitente , ma ora pentito, . Costanza Caracciolo, 29 anni e la carriera da Velina. Una coppia ben assortita. Ma che da quando è diventata una famiglia con l'arrivo della figlia ...

Vacanze a Dubai per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo : Prima vacanza di famiglia per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che sono volati a Dubai con la figlia Stella. La coppia ha deciso di scappare dal freddo con la piccola per raggiungere il caldo degli Emirati Arabi Uniti. Tanto Vieri quanto Costanza hanno naturalmente postato diverse foto dai rispettivi profili e una li vede insieme alla piccola nel passeggino, seguita dalla didascalia: “Postcard from Dubai”. La coppia però non è rimasta sola, dato ...

«Nel momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo». Bobo Vieri, 45 anni, dal 18 novembre scorso fa parte «di quelli che sanno». L'ex calciatore è ...