Così l' Italia non regge Facciamo come in Spagna | torniamo al voto

Il miglior cardiochirurgo del mondo è italiano : "Così ha salvato una donna" : Giuseppe migliore lavora presso gli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. E' stato eletto negli Stati Uniti come...

IBM Studios apre a Milano : Così accelera la trasformazione digitale in Italia - : Parte di una rete di hub fisici aperti in tutto il mondo, il Garage stimola le aziende, di ogni tipo e settore, a dare corpo all'innovazione. Da un lato favorendo la collaborazione tra product ...

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : 'Così la Prestigiacomo ha rovinato Forza Italia' : Il suo timore è che si configuri un grave squilibrio tra 'un Nord motore e traino dell' economia e un Sud abbandonato al suo destino e che, negli anni, ha già pagato un alto prezzo. Se questo è l' ...

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : "Così la Prestigiacomo ha rovinato Forza Italia" : Nonna Stefania da Siracusa ha battuto un nuovo rintocco stonato: «Siamo preoccupati di fronte al progetto di riforma del governo sull' autonomia delle regioni», sospira pensosa la veterana della Repubblica giunta alla settima legislatura consecutiva. Dopo averci deliziato, solo poche settimane fa, v

Così l'Italia azzera credibilità e investimenti : ... "il cui riavvio darebbe lavoro a 400 mila persone con una ricaduta sull'economia di 86 miliardi", mentre solo nel settore delle costruzioni si sono persi 600 mila posti. Far ripartire il pil e l'...

Così il governo Salvini-Casaleggio spinge l'Italia verso Russia e Cina : Mettiamoci l’anima in pace, non ci sarà una notte in cui l’Italia uscirà dalla Ue. Siamo già immersi in quella notte. Se c’è una lezione da imparare dagli ultimi avvenimenti – Brexit, guerre informative digitali e l’avvento al potere degli avatar di Casaleggio – è che tutto è possibile. La domanda c

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare Così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare Così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi come si fa a ...

'C'è ignoranza' - Così Visco di Bankitalia - : Milano, 13 feb., askanews, - 'Io credo che la Banca d'Italia sia effettivamente indipendente, autonoma. Non vedo quale sia l'attacco all'autonomia. Non c'è un attacco all'autonomia. C'è una visione a ...

La meravigliosa scultura italiana Così intricata da far dubitare sia fatta di marmo : Fu costruita alla fine del 1700 da Raimondo di Sangro principe di Sansevero , che la concepì come una sorta di momento educativo per i suoi adepti, dopo che l'oligarchia ecclesiastica e politica lo ...

Così un'equipe italiana apre nuove strade per combattere il virus Hiv : Roma, 13 feb., askanews, - E' un vaccino capace di ridurre drasticamente il serbatoio del virus latente nell'organismo consentendo Così di controllare la malattia anche dopo aver sospeso le cure con ...

Nicolò Zaniolo - Così in 7 mesi si è preso la Roma e il calcio italiano : Roma - 'Mi raccomando, ora non bisogna montarsi la testa'. La raccomandazione ecumenica, l'illuminazione del buon senso e dello spirito santo dopo l'ebbrezza della notte di Champions , arriva nello ...

A Nova Gorica - la città che supera i confini : “Così l’Italia riapre le ferite del fascismo” : Alle cinque di pomeriggio di un giorno di calma apparente, il sindaco di Nova Gorica Klemen Miklavic firma una lettera indirizzata al Parlamento Europeo: «Il presidente Antonio Tajani deve dimettersi. Ha dimostrato un comportamento indifferente ai nostri sentimenti e una totale mancanza di rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento europeo. ...

Giovan Battista Giorgini - Così nacque la moda italiana : ...grandissimo buyer Neri Fadigati Giorgini presidente dell'Archivio Giorgini salvato e consegnato all'Archivio di Stato di Firenze dalla famiglia nel 2005 e sempre oggetto di consultazioni dal mondo ...