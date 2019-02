Cosenza | genitori sospettano maestra di abusi | la picchiano

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019), 20 febbraio – in seguito a quanto accaduto durante la mattinata di sabato scorso, sono stati denunciati idi un bambino che frequentava l’asilo Piccole Stelle presente nel territorio cosentino per aggressione, danneggiamento e installazione non a norma di legge di strumenti atti a registrare.Nascondono un registratore tra gli indumenti del figlio, denunciati Due trentenni originari di, per avere maggiore chiarezza sui comportamenti che le maestre d’asilo avevano nei confronti del figlio avrebbero registrato illegalmente, e quindi senza previa autorizzazione, una delle maestre impiegate nell'asilo nido privato frequentato dal figlio di 22 mesi. I coniugi, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, avrebbero furbescamente installato un piccolo registratore audio addosso al figlio per documentare presunti maltrattamenti fisici e verbali nei suoi confronti. ...