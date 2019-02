Corti sulla sterlina

Chiara Ferragni e Fedez ai ferri Corti? Il retroscena segreto sulla luna di miele : Chiara Ferragni e Fedez sono considerati sicuramente tra le coppie più innamorate dello showbiz. Ma qualcuno avrebbe messo in dubbio il loro rapporto inossidabile e nelle ultime ore...

Ferragni e Fedez ai ferri Corti? Il retroscena sulla luna di miele : Anche le coppie più belle e più solide litigano. Si sa. È naturale, fa parte di un 'piano'. Per questo, nemmeno Chiara Ferragni e Fedez sono immuni dalle sfuriate. E che sfuriate. Come rivela in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...

Fabio Colloricchio sulla neve a Cortina d’Ampezzo con Nicole Mazzocato - finisce in ospedale. Leggi cosa è accaduto : Fabio Colloricchio, a Cortina d’Ampezzo insieme alla compagna conosciuta a Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, è finito in ospedale a seguito di una brutta caduta sugli sci che gli ha causato un problema al... L'articolo Fabio Colloricchio sulla neve a Cortina d’Ampezzo con Nicole Mazzocato, finisce in ospedale. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sci alpino - Sofia Goggia torna sulla neve! Rientro per le gare di Cortina in vista : Sofia Goggia manda forti segnali di vitalità, come si suol dire. La campionessa olimpica della discesa libera di sci alpino a PyeongChang e riferimento del nostro movimento è tornata a cimentarsi sulla neve a Pila, in Val d’Aosta, come riporta la Gazzetta dello Sport, per un test dopo la frattura al malleolo peroneale destro del 19 ottobre, rimediata sul ghiacciaio di Hintertux nei giorni di rifinitura prima del gigante di apertura di ...