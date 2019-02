Corruzione : Saguto show in aula - 'Ecco l'agenda con le segnalazioni dei giudici'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Nella deposizione terminata solo nel tardo pomeriggio, Silvana Saguto attacca anche Massimo Ciancimino. E ricorda una frase del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo in una intercettazione: "Disse - spiega - 'A quella la dobbiamo fare saltare dalla sezione'". E poi aggiunge: "Ho as

Corruzione : Saguto show in aula - 'Ecco l'agenda con le segnalazioni dei giudici'/Adnkronos : Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il colpo di scena arriva a metà deposizione, quando Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sotto processo per Corruzione per la gestione dei beni sequestrati, a sorpresa tira

Corruzione : Saguto - 'Ho dato la mia vita per la magistratura' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "La verità dei fatti è che io dato la vita per la magistratura, sapendo di rischiare". Lo ha detto Silvana Saguto proseguendo la sua deposizione al processo che la vede imputata per Corruzione davanti al Tribunale di Caltanissetta. "La mafia ha fatto un conto mig

Corruzione : Saguto - 'non pagavo mai la spesa - aprivo il conto annuale' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Io non c'entro niente con il supermercato Sgroi, io ero cliente prima ancora del sequestro". Così, Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, spiega nella lunga deposizione davanti al Tribunale di Caltanissetta

Corruzione : Saguto - 'Cappellano non mi ha mai consegnato 20 mila euro nel trolley' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Per trasportare ventimila euro non è necessario usare un trolley, mi fa specie che lo abbiano detto. L'avvocato Seminara non mi ha mai consegnato quella somma a casa". Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione nega di avere mai ricevuto

Corruzione : Saguto - 'Con i beni sequestrati lavoravano anche figli di magistrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Con i beni sequestrati lavoravano anche i figli di miei colleghi, ad esempio dei giudici Ingargiola e Puglisi. Ma non solo. Il fratello di Vittorio Teresi lavorava con l'amministratore giudiziario Collovà. Ma non è un pregiudizio, accadeva così". A parlare è Sil

Corruzione : Saguto - 'Il mio lavoro elogiato anche dalla Commissione Antimafia' (2) : (AdnKronos) - Poi ricorda il giorno in cui venne nominata a capo della sezione Misure di prevenzione, nel 2010. "La mia nomina fu votata all'unanimità dal Csm". E sulle presunte "sponsorizzazioni" sulla sua nomina a presidente di sezione al Csm, spiega: "Il giudice Tommaso Virga non era consigliere

Corruzione : Saguto - 'Ecco i biglietti con i nomi raccomandati dai magistrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - Colpo di scena al processo a carico del giudice Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sotto processo per associazione a delinquere, Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o prom

Corruzione : Saguto - 'con me aumento del 400 per cento dei beni sequestrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Da quando sono tornata alla sezione Misure di prevenzione al Tribunale di Palermo c'è stato un aumento del 400 per cento delle misure. Non lo dico io, ma è un dato del Ministero che ci ha chiesto il valore dei beni sequestrati e confiscati che amministravamo". L