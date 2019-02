Corruzione | Saguto | ' non pagavo mai la spesa | aprivo il conto annuale'

Corruzione : Saguto - 'Cappellano non mi ha mai consegnato 20 mila euro nel trolley' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Per trasportare ventimila euro non è necessario usare un trolley, mi fa specie che lo abbiano detto. L'avvocato Seminara non mi ha mai consegnato quella somma a casa". Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione nega di avere mai ricevuto

Corruzione : Saguto - 'Con i beni sequestrati lavoravano anche figli di magistrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Con i beni sequestrati lavoravano anche i figli di miei colleghi, ad esempio dei giudici Ingargiola e Puglisi. Ma non solo. Il fratello di Vittorio Teresi lavorava con l'amministratore giudiziario Collovà. Ma non è un pregiudizio, accadeva così". A parlare è Sil

Corruzione : Saguto - 'Il mio lavoro elogiato anche dalla Commissione Antimafia' (2) : (AdnKronos) - Poi ricorda il giorno in cui venne nominata a capo della sezione Misure di prevenzione, nel 2010. "La mia nomina fu votata all'unanimità dal Csm". E sulle presunte "sponsorizzazioni" sulla sua nomina a presidente di sezione al Csm, spiega: "Il giudice Tommaso Virga non era consigliere

Corruzione : Saguto - 'Ecco i biglietti con i nomi raccomandati dai magistrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - Colpo di scena al processo a carico del giudice Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sotto processo per associazione a delinquere, Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o prom

Corruzione : Saguto - 'con me aumento del 400 per cento dei beni sequestrati' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Da quando sono tornata alla sezione Misure di prevenzione al Tribunale di Palermo c'è stato un aumento del 400 per cento delle misure. Non lo dico io, ma è un dato del Ministero che ci ha chiesto il valore dei beni sequestrati e confiscati che amministravamo". L