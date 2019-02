Corea del Nord | rimpatriata forzosamente la figlia 17enne dell' ex ambasciatore

Amnesty sulla storia della figlia dell'ambasciatore della Corea del Nord 'rapita a Roma' : Roma, 20 feb., askanews, - Le domande che che si è posto il presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi, a seguito delle notizie secondo le quali, a novembre, la figlia dell'ex ...

La figlia del diplomatico di Kim presa e spedita in Nord Corea : Sarebbe stata rimpatriata a forza. La figlia di Jo Song-gil , ex ambasciatore NordCoreano in Italia, lo scorso novembre sarebbe stata rimpatriata a forza dall'Italia mentre cercava di ricongiungersi ...

Scomparsa la figlia dell’ex ambasciatore nordCoreano : «Presa a Roma dagli 007 di Kim e portata a Pyongyang» : La denuncia di un ex ambasciatore fuoriuscito a Seul: «La diciassettenne nelle mani di agenti speciali arrivati in Italia lo scorso novembre per rimpatriarla con la forza»

Sembra che la figlia dell’ambasciatore nordcoreano a Roma che aveva disertato sia stata catturata e rimpatriata in Corea del Nord : Secondo l’ex diplomatico NordCoreano Thae Yong-ho, che da tempo vive in Corea del Sud ed è molto informato su quello che succede nel suo paese, la figlia dell’ambasciatore NordCoreano a Roma Jo Song-gil, che aveva disertato a gennaio, è stata catturata

Rimpatriata a forza in Corea del Nord la figlia dell'ex ambasciatore a Roma "scomparso" a novembre : Una studentessa NordCoreana è stata Rimpatriata a novembre con la forza dall'Italia a Pyongyang: si tratta della figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore reggente a Roma, "scomparso" nello stesso mese in quello che è visto come un tentativo di diserzione.Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda forniti da Thae Yong-ho, ex numero due dell'ambasciata del Nord a Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016. Il blitz, riporta l'agenzia Yonhap, ...

Corea del Nord rimpatria con la forza dall’Italia a Pyongyang la figlia dell’ambasciatore accusato di diserzione : L’ex ambasciatore NordCoreano reggente a Roma, “scomparso” a novembre in quello che è visto come un tentativo di diserzione. Oggi la notizia che nello stesso mese sua figlia, studentessa, è stata rimpatriata con la forza nello stesso mese dall’Italia a Pyongyang. Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda forniti da Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata del Nord a Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016. Il blitz, ...

