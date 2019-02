Condizioni Khedira | il bollettino medico ed i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “Nella mattinata odierna il calciatore Samiè stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di JMedical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un mese”. E’ questo il comunicato ufficiale della Juventus sulledel centrocampista, buone notizie soprattutto per il calciatore ma anche per la Juventus che potrà contare sulle prestazioni del calciatore nella parte finale della stagione.L'articolo, iled idiCalcioWeb.