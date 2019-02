Con 15 candidature Dogman favorito | lo incalzano Martone e Guadagnino

ilgiornale

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Per la prima volta in 64 edizioni due donne sono presenti sia nella cinquina del miglior film che in quella della miglior regia. È un risultato che indica una nuova strada. Poi c'ècandidato per la prima volta". È in queste parole di Piera Detassis, che in qualità di presidente e direttore artistico dei David di Donatello ha rinnovato il sistema di votazione e parte della giuria (hanno votato 1260 su 1570 giurati), la sintesi più efficace delle cinquine presentate ieri a Roma in attesa della cerimonia di premiazione, condotta da Carlo Conti che omaggerà sia Carlo Vanzina che Bernardo Bertolucci, in programma il 27 marzo in diretta su Raiuno.Il film con maggiori, ben 15, èdi Matteo Garrone, con il protagonista Marcello Fonte candidato come migliore attore, a cui segue quello di Mario, Capri-Revolution, con 13 (tra cui Marianna Fontana come migliore ...