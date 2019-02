Clamoroso Wanda Nara contattata da quattro club, cessione vicina

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Mauro Icardi e l’Inter non hanno ancora risolto le frizioni degli ultimi giorni, motivo per il quale il telefono diè iniziato a squillare.e le telefonate di lavoro“Novità che parlano di qualche telefonata esplorativa ricevuta danegli ultimi giorni. Mittenti delle telefonate gli emissari diimportantissimi: il Real Madrid, il Chelsea, la Juventus e il Napoli.Attenzione: non si tratta di vere trattative e nemmeno di trattative abbozzate. Telefonate di lavoro, così possono essere definite. Per capire, per rendersi conto di quello che potrebbe succedere.Non è la prima volta che questisi fanno vivi e non sarà l’ultima, fermo restando che esiste una clausola rescissoria di 110 milioni da esercitare entro il 15 luglio e che quello è un limite invalicabile posto dall’Inter. Se qualcuno vuole Icardi fino al 15 luglio deve pagarlo quella ...