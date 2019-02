Cinema in lutto Era nell’episodio di Montalbano di lunedì 18 febbraio | è morto subito

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Addio a Giulio Brogi. L’attore si è spento oggi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto. Lo riporta il quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per ‘L’Eneide’ del 1971 e l’ultimo episodio della serie ‘Il Commissario’, ‘Un diario del ’43’, andato in onda18Episodio che ha raccolto un ottimo successo in fatto di ascolti: è stato il quarto migliore share nella storia della serie tratta dai libri di Camilleri. Sono stati infatti 10 milioni 150mila gli spettatori, con share del 43,3%, chesera su Rai1 hanno seguito “Un diario del ’43”, secondo episodio della serie Il commissariocon Luca Zingaretti in onda in questa prima parte dell’anno. ( dopo la ...