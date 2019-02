Cina-Iran | Zarif | incontri importanti a Pechino

La fine è viCina ed arriverà 2000 anni dopo la crocifissione di Gesù : lo dice la Bibbia - e dei gruppi cospiranoidi - : Stavolta il 'Daily Star' ha riportato l'esistenza di diversi gruppi sui social network, uno dei quali chiamato '2028 The End' - '2028 La fine', in cui si ipotizza che la fine del mondo abbia già una ...

Coppa d'Asia - netto ko contro l'Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l'Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l'ex ct dell'Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori "...

Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...

Cina : Lippi lascia la Nazionale dopo la batosta contro l'Iran : La conferma è arrivata dopo il match: 'Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la Nazionale cinese', ha detto l'ex ct dell' Italia campione del mondo nel 2006.

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

Coppa d'Asia 2019 - Lippi si ferma ai quarti : Cina ko 3-0 con l'Iran : Si ferma ai quarti di finale l'avventura della Cina di Marcello Lippi nella Coppa d'Asia 2019 . Allo stadio "Mohammed bin Zayed" di Abu Dhabi la nazionale allenata dall'allenatore viareggino è stata ...

Coppa d'Asia - Lippi no ce la fa - fuori ai quarti. Cina eliminata passa l'Iran : La Coppa d'Asia entra nel vivo: la prima semifinale sarà Giappone-Iran, eliminati il Vietnam e la Cina di Marcello Lippi. Domani sono in programma gli altri due quarti di finale: Corea del Sud-Qatar ...

Europa subito allineata agli UsaRussia-Iran-Cina con Maduro : Caos Venezuela, l'Ue segue subito Trump. Russia durissima: "Tentativo di usurpare il potere". Ma anche altri stanno con Maduro. Sulla pelle di Caracas si prepara uno scontro diplomatico globale Segui su affaritaliani.it

Cina - clonate 5 scimmie malate : non dormono/ Serviranno a studi su cure per ansia - diabete e tumori : Cina, clonate 5 scimmie malate: non dormono. Serviranno a studi per trovare cure per ansia, diabete e tumori. Le ultime notizie sullo studio

La guerra si avviCina - l'Iran minaccia : 'Distruggeremo Israele' : Mai come in queste ore Iran e Israele sono state vicine ad una guerra. Dichiarazioni al vetriolo e minacce inquietanti hanno accompagnato queste ore ad altissima tensione tra questi due Paesi in perenne conflitto. Purtroppo ora, sembra che la guerra sia davvero alle porte. A testimonianza di questo ci sono le dichiarazioni di Israele che per prima, tramite il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha parlato della sua intenzione di eliminare per ...

Calcio estero; Vietnam - Cina e Iran ai quarti : Prima giornata di ottavi di finale in Coppa d’Asia e primi verdetti.Si parte con il “botto”, infatti nella prima partita ad eliminazione diretta arriva subito la sorpresa Vietnam, che dopo aver chiuso terzo il suo girone (una vittoria e due sconfitte) riesce a trasCinare ai rigori la favorita Giordania e a batterla (due errori dal dischetto per i giordani). La Giordania, che tanto aveva impressionato nel primo turno (capace ...

La Cina si sta prendendo l'Iran Sfida con gli Usa sul Medio Oriente : Pechino investe sul petrolio iraniano. Una mossa che svela la nuova mappa delle alleanze in Asia e Medio Oriente, nel contesto della nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina Segui su affaritaliani.it

Ue - Iran - Cina - addio alla Nato e... I colloqui segreti di Putin e Trump : Trump e Putin, 5 incontri riservatissimi di cui non sa nulla nemmeno l'amministrazione Usa. Siria, Iran, Europa, Cina, l'addio alla Nato: ecco che cosa c'è in ballo tra Casa Bianca e Cremlino Segui su affaritaliani.it

Coppa d'Asia 2019 - i risultati : la Cina soffre ma vince - goleada Iran. Corea del Sud di misura : Prosegue la Coppa d'Asia, con altre sei squadre scese in campo oggi. Ad aprire il programma di giornata è stata la Cina allenata da Marcello Lippi, che con più fatica del dovuto ha avuto la meglio del ...