Chi si ricorda della Sea Watch?

Laura Chiatti a Verissimo si commuove e ricorda la malattia di Marco Bocci : 'Sono una frignona' : si commuove a e, dopo un video che raccontava della sua famiglia e della sua storia, commenta: 'Sono una frignona'. Davanti alle telecamere di Canale 5 l'attrice e cantante umbra non si è fermata ...

Perrotta - Candela e Del VecChio : una notte in pista per ricordare la Roma campione : La notte si è colorata di giallo e di rosso ieri al Room 26, all'Eur. Tanti gli ex calciatori della Roma che hanno festeggiato il compleanno di Gianluca Caruso , presidente della scuola calcio Jem's ...

Italia - Mancini : “Ecco Chi mi ricorda Zaniolo : ha qualità pazzesche” : Italia Mancini – Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana che fra poco sarà impegnata nelle qualificazioni per il prossimo Europeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa. L’ex allenatore dell’Inter si è soffermato su Zaniolo, nuova pedina fondamentale della Roma e, soprattutto, degli azzurri: “Cosa mi ha detto in più la sua prestazione […] L'articolo Italia, Mancini: “Ecco chi mi ...

AChille Lauro mi ricorda tanto Massimo D’Alema : Del fatto che la canzone di Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, sia un inno alla droga, non possiamo essere sicuri al cento per cento. Ma viste le alte probabilità che lo sia, gli inviati del tg satirico Striscia la Notizia hanno tutto il diritto di fare domande al cantante che si è esibito su Rai Uno in prima serata sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo in occasione del 69esimo festival della canzone italiana. Rolls Royce, ...

Morgan difende AChille Lauro e la sua Rolls Royce : “Anche Striscia è un nome che ricorda qualcosa” : Dopo il duetto insieme sul palco dell’Ariston, Morgan è sceso in campo in difesa di Achille Lauro, travolto dalle polemiche durante il Festival di Sanremo per il testo della sua canzone “Rolls Royce“. Il cantante era stato infatti accusato da Striscia la Notizia di inneggiare a un tipo di ecstasy molto comune tra i più giovani. “Anche Striscia è un nome che ha a che fare con qualcosa”, ha premesso Marco Castoldi a CR4-La ...

Morgan difende AChille Lauro e Rolls Royce : “Pure il nome Striscia ricorda qualcosa” : Striscia la notizia contro la canzone Rolls Royce: Morgan dalla parte di Achille Lauro Morgan sta con Achille Lauro nella polemica che ha travolto l’artista romano durante il Festival di Sanremo 2019. Il cantante è stato accusato da Striscia la notizia per via del testo della sua canzone, Rolls Royce. Che – a detta di […] L'articolo Morgan difende Achille Lauro e Rolls Royce: “Pure il nome Striscia ricorda qualcosa” ...

«Favole al telefono» : gioChi in musica ricordando Gianni Rodari : Cosa è successo alle favole che ogni sera un padre raccontava al telefono alla figlia? E se fossero rimaste impigliate nel telefono che Giovannino ha trovato in cantina? È di sua mamma, era lei che ...

Carmen Russo in lacrime in TV : il brano di CristicChi le ricorda la madre morta : Carmen Russo in lacrime a Storie Italiane: il brano di Simone Cristicchi a Sanremo 2019 le ricorda la madre morta e lei si emoziona A Storie Italiane il Festival di Sanremo 2019 è stato uno dei principali argomenti di discussione stamattina. Tra gli ospiti in studio invitati da Eleonora Daniele c’erano oggi anche Enzo Paolo Turchi […] L'articolo Carmen Russo in lacrime in TV: il brano di Cristicchi le ricorda la madre morta proviene ...

Madonna di Lourdes - oggi la Chiesa ricorda la prima apparizione : oggi la Chiesa ricorda l'apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous, avvenuta l'11 febbraio 1858 nella grotta di Lourdes , poi sede del più celebre santuario mariano del mondo. Bernadette ...

Sanremo 2019 - Ciro Caravano dei Neri per Caso : “Brano di Simone CristicChi mi ricorda qualcosa…” : Ciro Caravano, membro dei Neri per Caso, ha scritto un post su Facebook nel quale parla della canzone di Simone Cristicchi: “Qualcosa mi suonava familiare …solo la parte strumentale della canzone”, si legge. A cosa si riferisce? Al fatto che il brano “Abbi cura di me” ricorda la colonna sonora del film Risvegli scritta dal famoso compositore Randy Newman. “Tecnicamente non è un plagio – continua Caravano ...

Tutti in piedi per Loredana Bertè a Sanremo 2019 - Cosa ti aspetti da me convince ma ricorda C’è Chi dice no di Vasco Rossi : convince Tutti Loredana Bertè a Sanremo 2019, che si presenta in gara con Cosa ti aspetti da me. Il brano porta la firma di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli e le consente di dare sfogo a tutta la sua anima graffiante e con la quale ha raggiunto un risultato ottimale nelle due esibizioni già andate in onda. A sorprendere è anche la somiglianza con il repertorio di Vasco Rossi, con qualche passaggio di troppo che ricorda C'è chi ...

Rovigo : al Cinecolonne arriva 'Chi scriverà la nostra storia' - film per ricordare la Shoah : La solennità della Memoria celebrata il 27 gennaio non può durare un solo giorno ed il film-documentario che ricorda la Shoah della regista americana Roberta Grossman, intitolato "Chi scriverà la nostra Storia", arriva a Rovigo nella Sala Bisaglia del Cinecolonne nelle sere del 6 e 7 febbraio. Un appuntamento importante per chi voglia comprendere meglio che cosa fu l'Olocausto in un'opera cinematografica che è stata tratta dai diari segreti di ...

"Vi ricordate Chi ha vinto il Festival l'anno scorso?". La Balivo no : Piccola gaffe in diretta tv per Caterina Balivo, conduttrice del talk show di Rai 1 Vieni da Me. Durante l'ultima puntata della trasmissione, con ospite in studio il giornalista Alessandro Cecchi Paone, la presentatrice ha risposto a colpo sicuro ad una domanda sul vincitore di Sanremo dello scorso anno, sbagliando.Nel video, si vede Cecchi Paone fare una domanda a gran voce al pubblico: "Vi ricordate chi ha vinto Sanremo l'anno scorso", ha ...

Roma - la Sud ricorda De FalChi - giallorosso ucciso nell'89 davanti al San Siro. Poi lasciano vuota metà Curva : Prima del fischio d'inizio la toccante coreografia in ricordo di Antonio De Falchi , tanti stendardi che ritraggono il ragazzo, , tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma. Poi la dura ...