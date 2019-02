Chi l' ha visto stasera | Anticipazioni 20 febbraio 2019 - Casi - Scomparsi

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 febbraio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» torna sul caso di Serena Mollicone : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Champions League Atletico Madrid – Juventus Il campione del mondo Grisù da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra. Griezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano (lo stadio che ospiterà la ...

Marco Vannini - per Ciontoli la priorità era il suo lavoro : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' la conduttrice Maria Lucia Monticelli è tornata ad occuparsi del caso di Marco Vannini (20 anni al momento della morte). Le reazioni per la pena drasticamente ridotta ad Antonio Ciontoli (principale accusato per l'omicidio di Marco) non si sono ancora ridotte. La sentenza di secondo grado ha infatti alleggerito la condanna per l'uomo da 14 a 'soli' cinque anni di reclusione. Le ...

Scomparsa giovane da Montiglio Monferrato : il caso a 'Chi l'ha visto' : Da sabato scorso si cerca una ragazza di 17 anni Scomparsa poco prima di mezzanotte da una comunità di Montiglio Monferrato. L'allarme è già stato dato dalla nota trasmissione televisiva Rai 'Chi l'ha ...

Valentina è scomparsa - ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a ‘Chi l’ha visto?’ : “Aiutatemi a trovarla” : “Valentina ha 17 anni e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per la scomparsa di questa 17enne, fuggita da una ...

La Svizzera Chiude il 2018 con 2 - 9 miliardi di utile - 10 volte meglio del previsto - : Ma cosa può aver contribuito al surplus di 2,9 miliardi? L'economia elvetica, che non è arretrata nemmeno negli ani peggiori della crisi mondiale, ha continuato a marciare e l'ultimo dato disponibile ...

Posillipo : ragazzo senza memoria - riconosciuto dalle foto di 'Chi l'ha visto' : Quando lo hanno ritrovato non ricordava la sua identità e camminava disorientato senza scarpe. È la storia di un giovane di 27 anni rintracciato dagli agenti del Commissariato Posillipo. Ieri ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Maria Sestina Arcuri e di Manuel Bertuzzo : Tra i casi principali: la morte di Maria, la parrucchiera di 26 anni caduta dalle scale, e quello d Manuel, giovane nuotatore che ha perso l'uso delle gambe per un colpo di pistola.

Federica Sciarelli - 15 anni di Chi l'ha Visto : 'Ci sono donne che hanno più palle di tanti uomini' : Federica Sciarelli , storico volto di RaiTre, è al timone di 'Chi l'ha Visto?' da quindici anni. E proprio quest'anno la trasmissione festeggia i suoi primi trent'anni. Intervistata dall'agenzia Dire ...

Salvatore Cipolla : l'ultimo avvistamento a Napoli - il caso a 'Chi l'ha visto?' : Di recente, la fascia mattutina del noto programma 'Chi l'ha visto?' si è occupata del caso di Salvatore Cipolla (27 anni). Il ragazzo vive ad Afragola ed a segnalare la sparizione del giovane a CLV sono stati gli stessi genitori. Salvatore sarebbe stato avvistato per l'ultima volta a Napoli, a Piazza Mercato. Lo staff del programma di Rai3 ha accompagnato il padre e la madre del Cipolla in giro per il capoluogo campano, con l'obiettivo di ...

City-Chelsea - Sarri non stringe la mano a Guardiola. Pep Chiarisce : 'Non mi ha visto' : Sei gol da una parte, zero dall'altra e la stretta di mano che nel finale salta. All'Etihad il triplice fischio consegna alla storia di questa Premier una goleada e lo sguardo di Guardiola quasi ...

Atalanta - Gasperini : 'Ci compliChiamo da soli le partite. Premio Champions? Non era previsto - ma...' : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Sky Sport dopo il successo in rimonta sulla Spal: 'Abbiamo consapevolezza, ma riusciamo spesso a complicarci le partite con inizi preoccupanti perché si ripetono in gare e ci costringono a rimonte, non è ...

Chi è Enrico Nigiotti e dove l'avete già visto : ... ancora E quindi Per ogni volta che vorrò sentirti Chiuderò gli occhi su questa realtà Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile Una generazione che non so sentire Ma in fondo siamo storie con ...

Chi è Enrico Nigiotti e dove l’avete già visto : In passato ha fatto sia "Amici" sia "X-Factor", e ora partecipa a Sanremo con la canzone "Nonno Hollywood"

Chi è Livio Cori - e dove lo avete già visto : ...e Nino D'Angelo Je te veco accussì Luce nel tuo sorriso Anche quando c'è il vento contro Quando il buio si fa profondo Je te veco accussì E sembra che il paradiso Si nasconda anche in questo mondo ...