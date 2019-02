Champions | solo un pareggio per il Barca ma per il bookie la qualificazioni è vicinissima

Juventus - Nedved : "Avrò pace solo quando alzeremo la Champions" : 'Ronaldo ci ha fatto migliorare nella mentalità. Siamo rimasti impressionati dalla sua personalità'. Pavel Nedved racconta al quotidiano inglese The Telegraph l'impatto avuto da CR7. ' C'è sempre ...

La Juve vola a +13 sul Napoli e ora può pensare solo alla Champions : Quattro punti accumulati in due partite e la fuga buona per vincere l'ottavo scudetto consecutivo: anche senza giocare la Juve passa all'incasso e ora può dedicarsi completamente alla Champions. Il ...

Champions - Ajax-Real Madrid in diretta su Rai1 e Sky - Tottenham-Borussia Dortmund solo su Sky : Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, in campo Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Sky, mentre la prima sarà visibile live anche in chiaro su Rai1.Per quanto concerne la tv pubblica, pre partita al via su RaiSport HD alle 20 (dalle 20.35 su Rai1) con Paola Ferrari, Alberto Rimedio, Paolo Rossi e l'ex arbitro Tiziano Pieri. Calcio ...

Champions - Roma-Porto solo su Sky : in chiaro Ajax-Real Madrid : Niente Roma-Porto in chiaro: sulla Rai infatti per la prima settimana degli ottavi di finale di Champions League non sarà trasmessa la gara dei giallorossi. Come reso noto dalla tv di stato, infatti, sarà trasmessa in diretta Ajax-Real Madrid, che andrà in scena mercoledì 13 febbraio alle 21.00. Nella seconda settimana sarà invece trasmessa in […] L'articolo Champions, Roma-Porto solo su Sky: in chiaro Ajax-Real Madrid è stato realizzato ...

In otto per un posto solo - la lotta Champions accende il campionato : ROMA - otto squadre in sei punti, per una casella che vale circa 40 milioni di euro. La corsa al quarto posto in classifica, lo slot che consegna chiavi in mano un posto per la prossima edizione di ...

La Juve è la più ricca della Champions - ma nel dream team c'è solo Pjanic : Neymar è il calciatore più costoso del mondo, mentre Cristiano Ronaldo non rientra nella formazione dei top 11, se si considera questo parametro. Sono due degli highlights che emergono dalla terza versione di 'The European Champions Report ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

Jorge Mendes : 'Cristiano Ronaldo voleva giocare alla Juve. Con il Real Madrid ha vinto la Champions da solo' : Cosa prova a essere stato nominato nuovamente miglior agente del mondo? "È un grande onore, sono molto felice. Devo continuare a lavorare, dopo vedremo cosa accadrà". Ha reso felice anche Ronaldo, ...

Juventus - Paratici : "Ronaldo voleva solo noi"/ "Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions... : Juventus, Fabio Paratici: "Cristiano Ronaldo voleva solo noi. Carlos Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions League...

Champions : solo 4 gol italiani su 275! Pure i maliani fanno meglio : I campioni del Mondo sono andati a segno 31 volte, con Griezmann e Mbappè uomini copertina e con Benzema, Fekir e Cornet che lavorano nelle retrovie con un bottino di 9 gol totali. Un sistema calcio ...

Champions League - sorpresa nelle quote : la Juventus è solo 3ª tra le favorite : Manchester City e Barcellona davanti alla Juventus secondo i quotisti tra le favorite per la vittoria finale della Champions League 2018/19 Manchester City e Barcellona in testa, Juventus subito dietro. La conclusione della prima fase di Champions League conferma la squadra di Guardiola in testa alle previsione dei traders per il trionfo finale: i Citizens, primi nel gruppo F, sono passati da 5,25 a 4,60 nelle quote 888sport.it, davanti ...

Champions League 2018/19 : solo su Sky la decisiva serata di Inter e Napoli : Liverpool-Napoli La fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19 arriva all’ultima e decisiva giornata, che stabilirà le sedici squadre che accederanno agli ottavi. Tra queste, contano di esserci anche Inter e Napoli, impegnate rispettivamente in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven e in trasferta contro gli inglesi del Liverpool. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono in esclusiva su Sky. Champions League ...

Inter fuori dalla Champions - le pagelle : si salvano solo Politano e Icardi : L'Inter è fuori dalla Champions League. Ai nerazzurri non è bastato il risultato di 1-1 contro il Psv per passare il turno. Il Tottenham, infatti, ha ottenuto lo stesso punteggio a Barcellona e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale in virtù del gol segnato in trasferta nello scontro diretto. Davvero grandi rimpianti dunque per la squadra di Spalletti, incapace di trovare la vittoria contro il fanalino di coda del gruppo, tra l'altro ...