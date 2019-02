Caso Diciotti | Procura Catania chiede archiviazione per Conte | Di Maio e Toninelli

Caso Diciotti - pm chiede archiviazione : 15.16 La procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul Caso Diciotti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi

Caso Diciotti - respinta l’autorizzazione. Niente processo per Salvini | : La Giunta per le immunità del Senato si è espressa con 16 no. L’accusa era di sequestro di persona aggravato per non aver fatto sbarcare le persone a bordo

Caso Diciotti - la Giunta del Senato dice no al processo per Salvini. Proteste del Pd : Il big match finisce 16 a 6 a favore di Salvini. La Giunta per le autorizzazioni del Senato dice no al tribunale dei ministri di Catania che aveva chiesto il processo per Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Il M5S vota compatto a favore del leader leghista insieme al Carroccio, a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Ma fuori dalla Giunta...

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

