Casapound | il ministero dell’Economia risponde a Raggi | “Il palazzo occupato non sarà

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ildanel centro di Roma? Sgomberarlo non è una priorità. Come già aveva fatto in passato, la Prefettura capitolina torna a derubricare l’edificio di via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini, fra gli immobili che possono attendere tempi migliori per essere restituiti al legittimo proprietario – l’Agenzia del Demanio, in questo caso – non essendo né pericolante né essendoci emergenze o urgenze varie dal punto di vista sanitario, di sicurezza o sul fronte erariale. A comunicarlo è stato il gabinetto del ministro, Giovanni Tria, a Virginia, in una lettera in risposta alla missiva che la prima cittadina aveva inviato al Mef – che controlla l’Agenzia del Demanio e dunque è proprietario dell’edificio – il 31 gennaio scorso, quest’ultima presentata in ottemperanza alla mozione approvata pochi giorni prima in assemblea ...