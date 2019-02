Carnevale di Viareggio 2019 : data - carri e programma. Quand’è martedì grasso : Carnevale di Viareggio 2019: data, carri e programma. Quand’è martedì grasso Viareggio è la città che ha inventato la cartapesta, con la quale si realizzano i famosi carri che vengono lavorati durante tutto l’anno. Ogni anno quindi Viareggio si prepara a festeggiare l’arrivo del Carnevale con feste, sfilate, maschere gli immancabili carri super colorati. Il Carnevale di Viareggio 2019 è un evento che invita i turisti da tutto il ...

Carnevale Viareggio : folla a sfilata : Diversi i volti noti dello sport e della tv presenti: l'ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, la conduttrice Benedetta Parodi, il ballerino Samuel Peron, la campionessa di ciclismo Edita ...

Carnevale di Viareggio - al via il secondo corso. Miss Italia sul carro di Jovanotti : Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino , la conduttrice Benedetta Parodi , il ballerino Samuel Peron , la campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite e Miss Italia Carlotta Maggiorana , sono tra gli ...

Meteo Carnevale Viareggio : Carnevale di Viareggio – Dopo che il primo corso mascherato 2019 ha visto un po di pioggia, la giornata di Domenica 17 Febbraio, sarà migliore grazie all’Alta Pressione che garantirà tempo stabile. Il secondo Corso Mascherato inizierà alle ore 15:00 con il tradizionale triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata. Sui Viali a Mare si potranno ammirare 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 ...

Carnevale di Viareggio - le immagini della prima sfilata : La pioggia non ha fermato il divertimento del Carnevale di Viareggio, dove sabato 9 febbraio è andata in scena la prima sfilata. Balli, musiche e carri allegorici hanno riempito le vie della città per ...

Meteo Carnevale Viareggio : Sabato 9 Febbraio prenderà il via l’edizione 2019 del Carnevale di Viareggio. Al mattino dalle 11:00 prenderà il via la cerimonia d’apertura, con la sfilata dei Carri in miniatura dell’Associazione Carri in Miniatura. Alle ore 16:00 con il classico triplice colpo di cannone avrà inizio il primo Corso Mascherato. Sfileranno sui Viali a Mare: 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 maschere ...

Carnevale di Viareggio 2019 : snobbati i politici italiani - c'è Trump - : Poca satira politica nostrana ma due carri dedicati al presidente degli Stati Uniti: sarà una sfilata molto particolare quella prevista nella città versiliana da sabato 8 febbraio. Donne, bullismo, inquinamento e ...

Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio con un carro allegorico dedicato all’evento : Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio. Questa l'ultima iniziativa per la promozione del grande evento voluto da Lorenzo Cherubini e che raggiungerà il Muraglione per ben due appuntamenti con biglietti in prevendita su TicketOne al costo di 52 € per posto unico. Ogni sfilata in programma per la prossima manifestazione sarà quindi aperta dal Jova Beach Party Opening Track, che farà anche da palco anche per i dj set dedicati ...

Jovanotti : un carro che celebra la sua musica al Carnevale di Viareggio : Artista italiano noto nel mondo per i titoli mondiali di scratch insieme ai Men In Skratch, Aladyn è da anni a Radio Deejay dove cura la regia di Tropical Pizza, uno dei programmi cult della radio ...

Carnevale di Viareggio - il primo corso mascherato in programma sabato 9 febbraio : La bella Viareggio, in provincia di Lucca, è una delle capitali del Carnevale in Italia. In virtù di ciò, anche quest'anno il famoso centro della Versilia si animerà con la sfilata di cinque corsi mascherati sui Viali a mare. Per quasi un mese, la rinomata località balneare toscana si trasformerà in un luogo di fantasia e divertimento, tra imponenti creazioni di cartapesta, party notturni, fuochi d'artificio, rassegne teatrali, kermesse ...

Carnevale DI VIAREGGIO DEDICATO ALLA 'DONNA' - IL VIA A FEBBRAIO : ... sono previsti 5 Corsi Mascherati: un mese in cui VIAREGGIO si trasforma - come ogni anno - nella fabbrica del divertimento, tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli ...

E’ donna il Carnevale di Viareggio edizione 2019 : La leggerezza delle vele gonfiate dal vento e la forza delle acque che sbuffano davanti agli scafi, e tra questi elementi le maschere di Ondina e Burlamacco che giocano e scherzano: è il manifesto d'autore del Carnevale di Viareggio 2019 firmato dall'artista Graziella Marchi, e presentato con le novità dei Corsi a Milano. L'opera di Marchi, come da tradizione, affianca il manifesto ufficiale, realizzato quest'anno da Nicoletta Poli.Due donne ...