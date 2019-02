CAPTAIN MARVEL - Vinci il cinema gratis

Playground 2.2 introduce gli animali AR e CAPTAIN MARVEL mentre continua lo sviluppo di AR Shopping : L'apk della versione 2.2 di Playground rivela che Google è al lavoro sulla funzionalità AR Animals e che sta continuando lo sviluppo di AR Shopping, oltre a un'iniziativa con Marvel per la Giornata internazionale della donna. L'articolo Playground 2.2 introduce gli animali AR e Captain Marvel mentre continua lo sviluppo di AR Shopping proviene da TuttoAndroid.

Se il sito di CAPTAIN MARVEL vi sembra strano - niente paura : è un tuffo negli anni ’90 : È online il sito del prossimo film dei Marvel’s Studios: Captain Marvel. Poiché la pellicola è ambientata nei primi anni ’90, i creativi di casa Marvel e Disney hanno avuto l’idea idea di progettare un sito usando la grafica e lo stile in uso in quegli anni. Ci sono scritte iridiscenti, icone animate, i poster dei personaggi principali e l’inconfondibile carattere Comic Sans sparso ovunque, proprio come si usava nei ...

Arrivano i film più attesi - si parte da “CAPTAIN Marvel” : Tra uno spot della Coca Cola, quello di Bud Light ispirato a "Game of Thrones" e uno spot del Washington Post con voce di Tom Hanks, in occasione del Super Bowl, uno degli eventi tv più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, come di consueto sono arrivati nuovi contenuti che anticipano alcuni dei film più attesi. La Marvel ha calato un terzetto, a partire da "Captain Marvel", nuova avventura ambientata negli anni '90 che seguirà le vicende ...

CAPTAIN MARVEL - svelata la durata e il rating censura USA del film! : - siamo a metà degli anni Novanta - e Carol è l'unica speranza per poter sconfiggere l'invasione extraterrestre e salvare il mondo. Nel cast ci sarano: Samuel L. Jackson , ringiovanito digitalmente ...

CAPTAIN MARVEL arriva al cinema e scavalca Netflix : ... per Netflix e i prodotti di Walt Disney Company: la Casa del Topo ha infatti annunciato ufficialmente che 'Captain Marvel', nelle sale cinematografiche di mezzo mondo a inizio marzo, non avrà una ...

In arrivo CAPTAIN MARVEL : il supereroe è donna : Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck, il nuovo film Marvel Studios 'Captain Marvel' arriverà nelle sale italiane il 6 marzo, interpretato dall'attrice premio Oscar ...

CAPTAIN MARVEL ed Avengers : End Game - rilasciati due nuovi trailer : In occasione del Superbowl 2019, la Marvel ha rilasciato due trailer dei film, forse, più attesi del 2019. Si tratta di brevi clip, entrambi contano una trentina di secondi. Il tempo utile per far aumentare l’hype dei fan della M.C.U e non solo. Captain Marvel: “Più in alto, più lontano, più veloce” Nel trailer dedicato a Captain Marvel, vengono mostrate alcune scene inedite. La clip presenta una frase ...

CAPTAIN MARVEL - Keanu Reeves avrebbe potuto esserci : Da ormai diversi anni la Disney ha adottato la peculiare politica di inserire attori di un certo calibro come interpreti di personaggi secondari o antagonisti nelle pellicole Marvel. Dopo nomi come Michael Keaton o Madds Mikkelsen, pare che avremmo potuto ...

CAPTAIN MARVEL : rivelati i superpoteri che avrà Carol Danvers nell'UCM : Come tutti sanno, nei fumetti Carol è una delle supereroine più potenti del mondo Marvel , e sembra che anche la sua controparte dell' UCM manterrà questo titolo. Ma di tutti i superpoteri che ...