Capirsi con uno sguardo | come si fa a sapere cosa pensa una persona? Ce lo spiega la

meteoweb.eu

: @zimon_m E sta scrivendo uno che ha chiaramente un rapporto malato con la pizza e la pasta eh (per non parlare di a… - strumentiumani : @zimon_m E sta scrivendo uno che ha chiaramente un rapporto malato con la pizza e la pasta eh (per non parlare di a… - sole82879222 : RT @OperaFisista: @sole82879222 La solitudine può essere un bene o un male. Dipende da come la si vive. Può anche essere un modo di ritrova… - probabilmenteme : RT @darlo_chris: Esistono silenzi e silenzi. Quelli dei giorni migliori sono regali tra persone che sanno capirsi con un solo sguardo. -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ci sono domande che ognuno di noi si è posto, una di queste, forse la più ricorrente è: siamo stati capiti, il nostro messaggio ha sortito effetto?Nel metodo scientifico l’osservazione è la base, e nella comunicazione il primo indicatore è la risposta, nello specifico la reazione allo stimolo ci dà un quadro valutabile. Negli occhi si è concentrato il soggetto di studio della ricerca del CIMeC di Rovereto (Centro Mente Cervello dell’Università di Trento), pubblicato oggi sulla rivista Journal of Vision, per avere un riscontro più preciso e costante, scevro dagli stati d’animo del momento dalle aspettative del soggetto e dalle inibizioni al rispondere. Così lo studio dei ricercatori ha cercato di togliere queste variabili e lo ha fatto per mezzo delle reazioni involontarie degli occhi, movimenti di pre direzione misurati con uno strumento di tracciamento (eye tracker) che ...