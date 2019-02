Camorra in Veneto | presidente della camera penale di Venezia indagata

Camorra : Zanoni (Pd Veneto) - 'serve Commissione speciale d'inchiesta' (2) : (AdnKronos) - "Ricordo ancora una serata che organizzai ormai nel 2012 a Paese, intitolata ‘Mafiosi a casa nostra’. Il sindaco del Carroccio mi negò la sala dicendo che il nostro Comune era indenne. Salvo vedere negli anni successivi ben tre abitazioni sequestrate grazie a legge contro le infiltrazi

Camorra : Zanoni (Pd Veneto) - 'serve Commissione speciale d'inchiesta' : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - “La presenza della criminalità organizzata si sta consolidando in Veneto e le istituzioni devono essere parte attiva nel contrastarla. Per questo credo sia necessaria una Commissione speciale d’inchiesta sulla mafia nella nostra regione, così come è stato fatto per i P

Camorra : assessore Bottacin - 'Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie' (3) : (AdnKronos) - "Basterebbe ricordare in tal senso che quando CNR-IRSA segnalò nel 2013 il caso della presenza dei PFAS in varie regioni, l'unica che individuò subito l'origine dell'inquinamento e fece la denuncia in Procura è stata proprio la Regione Veneto. Delle altre Regioni che, a quanto mi risul

Camorra : assessore Bottacin - 'Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie' (2) : (AdnKronos) - “Non a caso da tempo abbiamo attivato una convenzione con i Carabinieri dei Nuclei Operativi Ecologici, a cui garantiamo massimo supporto e collaborazione, e successivamente ulteriori convenzioni con i Carabinieri Forestali e con i Vigili del Fuoco. Non solo: come Regione, proprio a se

Camorra : assessore Bottacin - 'Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie' : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - “Come ho sempre e in svariate occasioni affermato, le infiltrazioni mafiose vanno uccise, annientate, azzerate!! Concetti che ho ribadito non più tardi di una settimana fa anche a un seminario organizzato dalla Prefettura di Venezia sugli impianti di trattamento rifiut

Camorra in Veneto. Il sindaco e legale del clan : «Si è comprato l'elezione». E i Casalesi esultavano : «È nostro» : ERACLEA , VENEZIA, Una villa dalle linee eleganti, in pietra facciavista, acciaio e vetro, con tanto di piscina e telecamere di sorveglianza. Nel cuore della notte di lunedì scorso le sirene nel buio ...

Camorra : Caretta (FdI) - 'anche in Veneto mai abbassare la guardia' : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - "Complimenti alle forze dell'ordine coordinate dalla Dda di Venezia, che hanno portato all'arresto di 50 camorristi infiltrati in Veneto. Un risultato importante che evidenzia quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia nell'attività di prevenzione e repressio

Camorra in Veneto : tra gli arrestati - sindaco - direttore banca e agenti polizia : E' di 50 misure di custodia cautelare (47 in carcere e tre agli arresti domiciliari) e di 11 provvedimenti di obbligo di dimora il bilancio dell'operazione anti-Camorra svolta questa mattina dal G.I.C.O. del nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste e dalla squadra mobile di di Venezia. Gli indagati sono tutti i membri di una strutturata associazione a delinquere di stampo mafioso che dal piccolo centro di Eraclea (Venezia) da molti ...

Cinquanta arresti per Camorra in Veneto : "Accertata per la prima volta presenza strutturata nel territorio" : Un'attività investigativa complessa, che ha messo insieme elementi raccolti per più di 20 anni, ha portato all'accertamento della presenza - e del radicamento - della camorra in Veneto. Cinquanta persone sono state arrestate, tra Venezia e Casal di Principe, dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra loro c'è il sindaco di Eraclea, in provincia di Venezia, Mirco Mestre. È la prima volta che in Veneto un primo ...

Camorra : Anci Veneto - tutelare la legalità - infiltrazioni fenomeno preoccupante : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Ci tengo a ringraziare i procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore Distrettuale di Venezia Bruno Cherchi per questo operazione e, naturalmente, insieme a loro tutte le forze dell’ordine impegnate fin dalle prime ore del mattino. Come si

Camorra in Veneto - "legami con la politica" : Il Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria Trieste e la squadra mobile di Venezia stanno eseguendo, dalle prime luci dell'alba " in provincia di Venezia, Casal di Principe, Caserta, e altre ...

Le mani della Camorra sul Veneto : 50 arresti - sequestri per 10 milioni : Cinquanta arresti e un sequestro preventivo di beni per 10 milioni di euro: colpo alla camorra infiltrata nel Veneto. La Guardia di Finanza e la Polizia, coordinate dalla Dda di Venezia, hanno...

Camorra : Cgil Veneto - siamo all'emergenza - stop a sottovalutazione criminalità (2) : (AdnKronos) - “La politica – osserva Ferrari – parla d’altro, magari cullandosi in una visione di isola felice e di un’autonomia che renderebbe quest’ ”isola” ancor più felice, e non affronta con la necessaria determinazione quella che ormai si presenta come una vera e propria emergenza (che come si

Camorra : Cgil Veneto - siamo all'emergenza - stop a sottovalutazione criminalità : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - "L’ operazione della Polizia e della guardia di Finanza che ha portato alla luce una vasta e profonda infiltrazione della Camorra in Veneto, con il coinvolgimento anche di personaggi politici, aggiunge un altro tassello alla lotta alla criminalità organizzata che si ri