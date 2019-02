Calciomercato Milan | 5 giocatori che potrebbero lasciare la squadra a fine stagione

5 obiettivi di Calciomercato del Milan per la prossima estate : Il Milan ha trovato finalmente il giusto equilibrio con gli acquisti di Paquetà e del 'Pistolero' Piatek, a testimonianza di come il mercato possa incidere positivamente sui rendimenti delle squadre. In questo momento i rossoneri si trovano in piena lotta per la conquista di un posto in Champions e sono arrivati anche in semifinale di Coppa Italia. I dirigenti rossoneri, contenti dell'attuale rendimento, stanno già sondando il terreno per i ...

Il Calciomercato oggi – Il Milan prepara il colpaccio : Il calciomercato oggi – Il Real Madrid è reduce dalla clamorosa sconfitta in Liga spagnola ma ha quasi staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo sul campo dell’Ajax. Nel frattempo si deve fare i conti con il problema Bale, il gallese sembra sempre più isolato dalla squadra e per questo motivo potrebbe cambiare maglia al termine della stagione. In un’intervista rilasciata al quotidiano belga HLN, il ...

Calciomercato Milan - per l'estate si punta forte su Saint-Maximin : In quest'ottica è arrivato Saint-Maximin, un profilo perfetto per la nuova politica societaria, la stessa che pare aver adottato il Milan con gli acquisti di Piatek e Lucas Paquetà. Per questo ...

Il Calciomercato oggi – Affari Milan-Genoa - l’obiettivo arriva dalla Polonia : Il calciomercato oggi – Si è da poco conclusa la finestra di calciomercato ma le squadre di Serie A sono al lavoro per il futuro. Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al ...

Calciomercato Milan - dopo Piatek occhi su un altro polacco : ecco chi è Bartosz Zynek - affare con il Genoa? : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al futuro e ha messo gli occhi su un altro calciatore della Polonia, stiamo parlando di Bartosz ...

Calciomercato Milan - iniziano le trattative per il rinnovo di Gigio Donnarumma : Il Milan sta attraversando un ottimo periodo di forma come testimonia il quarto posto in campionato, anche se dovrà guardarsi dalla concorrenza di Roma, Lazio e Atalanta (squadra contro la quale sarà protagonista del big match della prossima giornata). Uno dei maggiori protagonisti della stagione del Milan è sicuramente il portierone Gianluigi Donnarumma, che finalmente è tornato ai suoi livelli. ‘Gigio’, dopo la rottura con i tifosi dovuta al ...

Calciomercato - André Silva : 'Futuro? Sono del Milan - ma a Siviglia sto bene' : Se dovessi decidere, andrei a giocare nella miglior squadra del mondo. Così come se mi dicono di scegliere tra titolare a Siviglia o al Milan senza giocare mai, la preferenza è scontata. Però Sono in ...

Calciomercato Milan - Kessie al Chelsea in cambio di Bakayoko? : Calciomercato Milan – È stato tra i giocatori più in difficoltà nell’avvio a rilento della stagione del Milan. Bakayoko è arrivato in rossonero, negli ultimi giorni della scorsa estate, dopo mesi di inattività per infortunio e una prima stagione in Premier non giocata da protagonista. Il Chelsea ha deciso di liberarlo, in prestito, girandolo al […] L'articolo Calciomercato Milan, Kessie al Chelsea in cambio di Bakayoko? proviene da ...

Calciomercato Milan : proposto Brahimi ai rossoneri : Calciomercato Milan: proposto Brahimi ai rossoneri Data la mancanza di un esterno offensivo di qualità, il Milan ha impiegato il mese di Gennaio per trovare un giocatore adatto al ruolo. Tuttavia, l’impresa non è riuscita del tutto, nonostante i vari innesti che certamente hanno incrementato il livello della rosa. Proprio in questi giorni, alla dirigenza rossonera, è stato proposto un giocatore che fa al caso: il suo nome è Yacine ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

Calciomercato Napoli - Hamsik-Dalian : cifre e retroscena. E il Milan… : Retroscena Milan Spuntano alcuni retroscena sull'affare che porterà Hamsik in Cina: la proprietà del Dalian ha interessi anche nel mondo del cinema , probabile dunque che nell'accordo sia stato ...

Calciomercato Milan : Calhanoglu 'bocciato' - per l'estate si pensa a Nicolas Pepe (RUMORS) : il Calciomercato invernale è appena terminato, ma le trattative non finiscono mai e Leonardo guarda già al futuro per migliorare ulteriormente la rosa del Milan e renderla competitiva per la possibile qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono stabili al quarto posto e a sole quattro lunghezze dai cugini nerazzurri ma devono guardarsi alle spalle dagli attacchi di Atalanta, Roma e Lazio che seguono a un solo punto di ...

Calciomercato Milan : assalto a Depay - occhi anche su due talenti asiatici : Il Milan è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e dopo aver ottenuto il titolo di 'regina del mercato invernale', i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio questo finale di stagione. Questo periodo sarà anche importante per pianificare le strategie per il prossimo Calciomercato ed i rossoneri in tal senso si stanno già muovendo. Calciomercato: rossoneri all'assalto di Depay Secondo quanto riportato da 'MilanLive' i rossoneri tengono ...

Calciomercato Milan : rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti : Calciomercato Milan: rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti Ad ottobre era stato già chiuso da Leonardo e Maldini l’accordo con il Flamengo per acquisire le prestazioni, a titolo definitivo, del giovane Lucas Paquetà già per gennaio: 35 milioni più bonus il costo del cartellino. Lo scorso 20 Gennaio, dopo l’addio prematuro di Higuain approdato al Chelsea alla corte di Maurizio Sarri, il Milan ha acquistato dal ...