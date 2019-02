Calciomercato Inter: Rakitic profumo d’intesa, l’Inter offre 35 milioni

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Marotta e Ausilio hanno incontrato i vertici catalani: c’è ottimismo sul buon esito dell’affare, da definire l’ingaggio,ha scelto Milano.Dopo aver strappato il sì di Diego Godin, colonna dell’Atletico, il club di Zhang sta per assicurarsi uno dei big del Barca e della Croazia vice-campione del mondo. Un altro top player della Liga, quindi, per innalzare il tasso qualitativo della rosa, puntando anche sulla personalità dei nuovi. Leader di fatto.LE MOSSE DELL’In gran segreto in questi giorni l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno incontrato i vertici del club catalano e hanno posto le basi per un accordo intorno ai 40di euro.Almeno questo è il puntopiù verosimile, considerando che l’ultima offertaista è di 35di euro, mentre lo staff di Bartomeu è fermo alla richiesta di 45di euro.Basti ...