Calciomercato Inter | Rakitic a 40 milioni | incontro segreto con il Barcellona

Calciomercato : se Icardi lasciasse l'Inter PSG e Real potrebbero essere interessati : Il calcio italiano è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia, totalmente inaspettata, della decisione dell'Inter di dare la fascia di capitano a Samir Handanovic, togliendola dal braccio di Mauro Icardi. Per quanto al momento non esistano conferme ufficiali in merito, è difficile non vedere in questa scelta una reazione della società alle difficoltà per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Inevitabilmente, la situazione ha ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : la sorella attacca Wanda Nara : Ivana Icardi, sul suo profilo Twitter, ha infatti pubblicato un messaggio nel quale punta chiaramente il dito contro la moglie del fratello: ' Cronaca di una morte annunciata . Povero fratello, ...

Calciomercato Inter - Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko : Calciomercato Inter, testa a giugno – Il campionato è nella sua fase più delicata. L’Inter sta attraversando quello che è il suo peggior momento in stagione e solo la vittoria di Parma ha parzialmente alleggerito l’aria all’Interno dell’ambiente nerazzurro. Tante le incognite, sia a livello sportivo che di mercato, molti i dubbi che accompagneranno la […] L'articolo Calciomercato Inter, Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko proviene da ...

Calciomercato Inter - accordo a un passo per il rinnovo di Skriniar : resterà fino al 2023 : La chiusura del Calciomercato è ormai avvenuta, ma l’Inter sembra avere tutta l’intenzione di lavorare per costruire un buon futuro assieme ai migliori protagonisti della stagione attuale. Il passo decisivo per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar sembra essere stato fatto: resterà fino al 2023. Inter, Skriniar resta fino al 2023 Secondo quanto è stato riportato dal Corriere dello Sport, Skriniar, una delle colonne portanti della squadra ...

Calciomercato Inter : Rakitic apre all’Inter : Ivan Rakitic ha appena fatto una mossa importante per l’Inter, ha chiesto al presidente Bartomeu il via libera del Barcellona per l’estate.Un messaggio chiaro di apertura ai nerazzurri, un’attenzione evidentemente ricambiata dal club presieduto da Steven Zhang. Da giorni negli ambienti blaugrana circolano voci insistenti sulla sua insoddisfazione e il suo nome è stato accostato ai colori Interisti, ma gli avvenimenti delle ultime ore ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri soffiano Palacios al Real Madrid? : Calciomercato Inter – Sembra essersi riaperta la pista nerazzurra per Exequiel Palacios. E questa avrebbe preso piede nonostante soltanto lo scorso dicembre il centrocampista argentino di proprietà del River Plate sembrasse essere destinato al Real Madrid, strada che pur non essendo sfumata avrebbe perso giorno dopo giorno meno certezza rispetto a quella che aveva all’inizio. […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Calciomercato Juve : Dybala nel mirino di Inter e Real - ma servono almeno 130 mln (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si proietta verso l'estate, e l'argomento più caldo da qui a giugno sarà probabilmente il futuro di Dybala. Da mesi si rincorrono le voci di un possibile addio, con Inter e Real Madrid che farebbero carte false per averlo e Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco che stanno tenendo d'occhio al situazione. Al momento sono solo rumors, ma i bianconeri non vorrebbero privarsi dell'argentino e per questo ...

Calciomercato Inter - Dybala nel mirino (RUMORS) : I primi mesi del 2019 ci stanno mostrando due storiche protagoniste della Serie A in evidenti problemi di risultati. Se però da una parte la Juventus ha un vantaggio talmente ampio sul Napoli (9 punti) che dà tranquillità ad Allegri, l'Inter invece è incappata in tre sconfitte di seguito, negli ultimi due match di Serie A contro Torino e Bologna e nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio dopo i calci di rigore. Al di là di un calo di ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Conte : Sono felice che Perisic sia titolare, ricordo a tutti che è un vicecampione del mondo e dovrà dimostrare di meritare sia la maglia dell'Inter, che della Croazia

Milan super - Inter ok - Juve da 5 : il "pagellone" di Calciomercato : Milan sì, Inter ni, Juventus no. È in estrema sintesi il giudizio che si può dare alle tre sorelle del calcio italiano ora che è finalmente terminato il mercato di riparazione. Come da tradizione, la ...

Calciomercato chiuso? Se ci fosse bisogno ci sono ancora gli svincolati : ecco i nomi più interessanti : Calciomercato, la sessione invernale in Serie A si è chiusa ieri, ma le occasioni per rafforzare le rose ci sono ancora grazie agli svincolati Il Calciomercato in Serie A si è chiuso ieri, senza particolari botti tra le big, con qualche discreto scossone invece per le cosiddette piccole che hanno messo in atto delle vere e proprie rivoluzioni. Se qualcuno dovesse però avere ancora bisogno di puntellare la rosa, sino al mese di marzo sarà ...