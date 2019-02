Calcio | Europa League 2019 | ritorno sedicesimi di finale Il Napoli accoglie lo Zurigo

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Europa League – Si gioca un turno molto importante valido per l’Europa League, le squadre in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Nella partita di oggi in campo la Lazio contro il Siviglia, la squadra di Simone Inzaghi chiamata all’impresa. Chiamato alla rimonta l’Arsenal nel match davanti al pubblico amico contro i Bate, l’obiettivo del Napoli è quello di controllare il ...

Calcio - Europa League 2019 : Inter-Rapid Vienna - nerazzurri in cerca degli ottavi guardando al passato : Archiviate le fatiche del campionato è già tempo di concentrarsi sull’Europa League per l’Inter di Spalletti che giovedì alle ore 21 sarà in campo a “San Siro” nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la brillante vittoria in serie A ai danni della Sampdoria che ha sancito, forse definitivamente, il rilancio della squadra dopo un periodo avaro di soddisfazioni, fornendo inoltre ...

Arrigo Sacchi : 'Alla Juve c'è tutto - ma in Europa si vince con un Calcio offensivo' : Stasera la Juventus gioca l'ottavo di Champions League, affrontando al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid, squadra tosta, grintosa e con pochi fronzoli, ad immagine e somiglianza del suo allenatore, Diego Simeone. Il pre-match da giorni riempie le pagine di cronaca sportiva perché molti addetti ai lavori hanno espresso le loro opinioni e i relativi pronostici. Tra questi c'è anche Arrigo Sacchi che, nel suo editoriale per "La Gazzetta dello ...

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio - biancocelesti a caccia della remuntada : Due sconfitte consecutive, subito dopo un periodo che sembrava essere davvero favorevole. Si è interrotto il super inizio di 2019 per quanto riguarda la Lazio che ora va a caccia di una svolta. Domani, giornata ed orario insolito, di mercoledì alle 18.00, si svolgerà allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vede impegnati i biancocelesti in casa del Siviglia. All’andata un 1-0 che sta ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calcio in tv : serata di Europa League : Alle 21 svetta Zurigo-Napoli su Sky Sport Uno, telecronaca di Maurizio Compagnoni con Luca Marchegiani opinionista e Massimo Ugolini a bordo campo. Le altre partite trasmesse in diretta integrale ...

Spese pazze nel Calciomercato invernale - investito oltre mezzo miliardo nei 5 campionati migliori d’Europa : Secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in trasferimenti internazionali in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna Durante la finestra del calciomercato invernale nei ‘Big 5‘, i cinque maggiori paesi a livello calcistico in Europa, secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Europa League – Dopo le emozioni della Champions League è il turno dell’Europa League, una competizione sempre molto seguita con tre squadre italiane intenzionate ad essere protagoniste fino alla fine. L’andata dei sedicesimi di finale promette grande spettacolo, l’Arsenal in trasferta contro il Bate, emozioni anche in Galatasaray-Benfica, la prima italiana a scendere in campo è la Lazio nel match contro ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calcio - Europa League 2019 : andata sedicesimi di finale. Il Napoli riparte da Zurigo con gli ottavi nel mirino : Sfida delicata quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti nella giornata di domani. La formazione partenopea scenderà in campo a Zurigo, in Svizzera, per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Dopo la beffarda eliminazione dalla Champions nonostante un girone eliminatorio di altissimo livello, Lorenzo Insigne e compagni cominciano la loro avventura nella seconda competizione europea con ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

La Roma incanta l’Europa con il più bel “Made in Italy” del Calcio : giallorossi orgoglio dell’Italia in Champions League : Roma Capitale, di nome e di fatto: la squadra giallorossa ha fornito nella notte di Champions League una straordinaria testimonianza di orgoglio italiano con 7 calciatori azzurri in campo titolari più l’ottavo, Santon, entrato all’86°. La squadra capitolina ha regalato un grande spettacolo di calcio trascinata proprio dai più giovani talenti azzurri in campo e guidata da Eusebio Di Francesco, che si conferma il tecnico più ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...