Botte a bimbi - maestra incastrata da video : Urla, Botte e punizioni . E' il quadro emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mussomeli che, insieme ai colleghi della stazione di Milena, hanno ...

Botte e insulti nell'asilo di Siena - l'intervista all'ex collaboratrice : 'Ho quei bimbi scolpiti in fronte' : "Ho quei bambini scolpiti in fronte. Diceva 'testa di c***o', 'str***a', le femminucce erano più sotto torchio". " Mattino Cinque " intervista in esclusiva l'ex inserviente e collaboratrice della ...

Botte ai bimbi in nido domiciliare : 52enne arrestata/ Siena - 'alimentazione coattiva' : Botte ai bimbi in asilo nido domiciliare a Siena: educatrice 52enne ai domiciliari. Picchiava e insultava i piccoli ospiti. Le ultime notizie.

Botte e insulti a due bimbi di 9 anni - di cui uno disabile : sospese due maestre : Sono gravissime le accuse della Procura di Parma nei confronti di due insegnanti di una scuola di Mezzani. L'indagine è...

Botte ai bimbi - arrestate maestre cinesi : 14.16 Due donne cinesi di 26 e 38 anni sono state arrestate e sono ai domiciliari, a Prato, accusate di maltrattamenti e percosse su bambini affidati loro. I maltrattamenti sono stati scoperti grazie a telecamere nascoste: documentati bacchettate sulle mani e calci. I piccoli, dai 3 ai 6 anni, frequentano un doposcuola cinese nella zona industrale di Prato, città tessile e ad alta presenza di cittadini cinesi. Indagata ma senza alcuna misura ...

Insulti e Botte su bimbi dell'asilo - le immagini choc : Non solo subivano violenze fisiche e verbali, ma erano anche educati ad applicare, fra di loro, la legge del 'taglione': 'In alcune occasioni, le maestre esortano i bambini a farsi giustizia da soli, ...

Isernia - due maestre sospese per Botte e insulti ai bimbi dell’asilo. Le intercettazioni : “Devi piangere - ti svito la testa” : Due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le intercettazioni ambientali realizzate dalla Squadra Mobile, hanno evidenziato i comportamenti denunciati da alcune madri. Nel filmato si mettono in evidenza i comportamenti delle insegnanti che eccedono con urla, strattoni e metodi decisamente bruschi nei confronti dei piccoli alunni ...

Isernia - iinsulti e Botte ai bimbi dell'asilo : sospese due maestre : Ancora maltrattamenti in un asilo nido. Due maestre di una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per maltrattamenti nei confronti ...

Botte e insulti a bimbi autistici : 4 arresti : Bari, 12 gen. (Adnkronos) - Quattro educatrici di un centro privato di riabilitazione, in provincia di Bari, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Triggiano, per maltrattamenti ai danni di minorenni affetti da autismo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal

Tre maestre d'asilo arrestate ad Ariccia : Botte ai bimbi : I bambini di una scuola dell'infanzia pubblica di Ariccia sono andati in classe questa mattina ma non hanno trovato le loro maestre e neanche la collaboratrice scolastica che, secondo la procura di ...

