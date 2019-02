Borghi | “La Bce non conta Sull’oro di Bankitalia il governo va avanti” 

Alessandro Borghi : “La crisi delle sale? Non facciamo più bei film” : A Movie Mag del 30 gennaio, Alessandro Borghi: “Dicono che le sale cinematografiche stiano morendo, ma se stanno morendo è solo perché non riusciamo più a fare dei bei film”. A parlare è l’interprete dell’atteso Il Primo Re, Alessandro Borghi, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia in onda, in versione ridotta nella prossima puntata di Movie Mag, ma disponibile in versione integrale da giovedì mattina sul portale RaiPlay. Il ...