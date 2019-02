BMW M8 - Nuove immagini della Gran Coupé

quattroruote

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La divisione sportivaBMW è al lavoro su più versanti per fornire alla propria clientela nuovi e svariati modelli dotati del tipico carattere che contraddistingue le versioni M. Se da un lato il pubblico, tra non molto, in occasione del Salone di Ginerva, potrà osservare leX3 e X4 M, dallaltro i tecnici bavaresi stanno sviluppano altri nuovi modelli. Dopo aver pizzicato la futura generazione di M3 i nostri fotografi hanno realizzato una serie di scatti inediti con protagonista la M8. La due porte ad alte prestazioni è entrata nella fase finale di sviluppo, durante la quale verranno apportate le ultime migliorie prima del debutto in società, previsto per i prossimi mesi.Stile personale. Sebbene le pellicole per camuffare le lineevettura siano ancora presenti in maniera massiccia, non risulta difficile avanzare una serie di considerazioni ...