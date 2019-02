Bimbo morto a Comiso | trasferito a Catania per autopsia

Comiso - Bimbo di 6 mesi trovato morto/ Decesso nel sonno o omicidio? Si indaga : Un bimbo di 6 mesi è stato trovato senza vita in quel di Comiso, in provincia di Ragusa. Indagini in corso per scoprire cos'è successo

Ragusa - Bimbo di 6 mesi trovato morto in casa : indaga la Polizia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato ...

Bimbo morto nel pozzo - accuse al sindaco : 'Ha permesso lavori illegali come quello' : Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso, e fatto commuovere, non solo la Spagna, ma tutto il mondo, e che ora avrà inevitabili conseguenze penali e politiche. Le accuse che vengono lanciate al ...

Incendio a Pinzano sul Tagliamento : morto Bimbo di 5 anni : Tragedia in Friuli. Un bambino di 5 anni, di origini burkinabè, è morto a causa di un Incendio scoppiato nell’appartamento

Incendio in provincia di Pordenone : trovato morto un Bimbo di 9 anni : Tragedia a Pinzano Al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Il corpo di un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco in una casa di campagna dopo un Incendio, ustionati i ...

Pordenone - incendio in casa a Pinzano : Bimbo morto - genitori ustionati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pordenone - incendio a Pinzano al Tagliamento : morto Bimbo di 9 anni : Pordenone, incendio a Pinzano al Tagliamento: morto bimbo di 9 anni Il bambino, originario del Burkina Faso, è rimasto intrappolato tra le fiamme divampate nella sua casa. Soccorso da un vigile del fuoco e portato all'esterno dell'abitazione, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Salve altre due ...

Brucia la casa : Bimbo di 5 anni morto - il fratello si getta dalla finestra : È morto il bimbo rimasto ferito nell'incendio della propria abitazione, in un piccolo centro del pordenonese. Il bimbo era rimasto nella casa avvolta dalle fiamme ed ha respirato il...

Bimbo morto per un’otite : genitori e medico sotto accusa per averlo curato con l’omeopatia : Ad Ancona si procederà con il rito abbreviato per i genitori del piccolo Francesco, il bambino di Cagli, comune in provincia di Pesaro Urbino, morto a 7 anni il 27 maggio 2017 per un’otite batterica bilaterale curata in maniera errata. Nei confronti di Massimiliano Mecozzi, medico di Pesaro specializzato in omeopatia, si procederà invece con il rito ordinario. Mecozzi è accusato di aver consigliato ai genitori di curare il piccolo con ...

Bimbo morto strangolato nel box di casa nel foggiano : comunità sconvolta - indetto il lutto cittadino : “La tragica fatalità che ha portato via il piccolo Michele dall’affetto dei suoi cari ci addolora profondamente. Tutta la comunità di Orsara di Puglia è vicina ai genitori, ai parenti, agli amici, agli insegnanti di un bambino che era la gioia di chi ne condivideva il sorriso. Nel giorno dell’ultimo saluto sarà proclamato il lutto cittadino“. Ad annunciarlo è Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, in provincia di ...

Bimbo morto strangolato - lutto cittadino : ANSA, - ORSARA DI PUGLIA, FOGGIA, 10 FEB - Il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Michele, il Bimbo di nove anni morto ...

Foggia - Bimbo strangolato da corda in casa : è morto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bimbo di 7 anni morto di polmonite : «Un semplice antibiotico da pochi euro lo avrebbe salvato» : Il sistema sanitario, e tutto il sistema economico, in Venezuela è ormai al collasso e da diverse Ong arrivano gli appelli rivolti a tutti i paesi del mondo, perché altri bambini innocenti, come ...

Bimbo di 3 anni morto a Bordighera : attesa per i risultati dell’autopsia : Mercoledì sera Alessandro, un bambino di tre anni di Bordighera, è morto dopo l’asilo per cause ancora da chiarire. La Procura della Repubblica di Imperia ha subito aperto un’indagine per stabilirne le cause. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri. È stata disposta l’autopsia che verrà eseguita oggi.Continua a leggere