Bernie Sanders ci riprova | chi è il senatore che punta di nuovo alla Casa Bianca

vanityfair

: Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020 - ilpost : Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020 - you_trend : ?? #Breaking: il senatore Bernie #Sanders ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali USA 2020. - petergomezblog : Usa, Bernie Sanders si candida nel 2020: “Trump pericoloso, completiamo rivoluzione del 2016” -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Mai come in queste settimane la politica americana ha usato la parola socialista. Il presidente Donald Trump ha detto che gli Usa non saranno mai uno stato socialista pochi giorni prima che il «socialista democratico», la definizione è sua,tornasse a candidarsi per la poltrona che attualmente è occupata da The Donald.https://twitter.com//status/1097828878310096901 Il77enne del Vermont ha annunciato la sua candidatura per la nomination democraticacorsa per la presidenza, esattamente come fatto per le elezioni del 2016. Allora il partito scelse Hillary Clinton e in molti si chiedono come sarebbe andata se a sfidare Trump ci fosse stata una persona considerata molto più a sinistra, sempre con canoni statunitensi, rispettoex First Lady.già allora era il primo a definirsi socialista da oltre 60 anni nei palazzi della politica ...