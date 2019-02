Berlusconi | alle Europee sarò candidato ovunque tranne in centro Italia

Berlusconi accantona l'europeismoOra vuole l'alleanza coi sovranisti : "l'alleanza coi socialisti non ha funzionato. Lavoro per formare una nuova maggioranza con il Ppe, i conservatori di destra alla Le Pen e i sovranisti come Salvini" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : alleanza con Salvini e Le Pen per sovranismo europeo : Milano, 18 feb., askanews, - 'Cercherò di coinvolgere Salvini e la Le Pen creando un sovranismo europeo, per creare un'Europa che possa rilanciare l'Occidente e vincere la sfida con la Cina comunista'.

Silvio Berlusconi sul caso Diciotti : 'I pentastellati alleati pericolosi per la Lega' : Domani il M5S avvierà una consultazione che vedrà protagonisti gli iscritti al partito e dai cui risultati dipenderà la votazione del Movimento. La votazione riguarderà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, giunta da parte del Tribunale dei ministri di Catania a seguito del caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che rimase bloccata a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo a partire dal 15 agosto con a ...

Diciotti - Berlusconi : “Salvini rischia il processo? Begli alleati che si è trovato. Ci pensi sopra” : “Begli alleati che si è trovato Salvini. Ci pensi sopra anche su questo”. Lo ha detto sabato a Cagliari il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a proposito del voto in rete dei M5S sul voto in rete sul caso ‘Diciotti’. L'articolo Diciotti, Berlusconi: “Salvini rischia il processo? Begli alleati che si è trovato. Ci pensi sopra” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi : «Italiani vergognatevi. Conte? Bacia bene la mano alle signore» : E precisando che il suo partito non cambierà nome , «Forza Italia era e Forza Italia sarà», ha aggiunto: «Io sono qui per senso di responsabilità, la politica mi fa schifo». Il leader azzurro ha poi ...

M5S e Lega - Berlusconi : 'Un'alleanza innaturale - programmi in contrasto' : Per questo, finora, non sono mai stato in Abruzzo, non volevo che la mia presenza passasse come passerella politica". Il Cavaliere attacca poi l'azione di governo dei pentastellati e lancia un ...

Silvio Berlusconi - la voce inquietante : alleanza nascosta con Luigi Di Maio per far fuori Matteo Salvini? : Da avversari, anche a colpi di 'vaffa' ai tempi delle piazze grilline, ad alleati . Secondo Francesco Verderami sul Corriere , è questo l'effetto del risultato delle elezioni regionali in Abruzzo su ...

Il centrodestra si prende l’Abruzzo - Berlusconi esulta : “Alleanza naturale a differenza di quella del governo” : Il centrodestra vince in Abruzzo, Berlusconi esulta “I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di Forza Italia. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l’Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, stando fra la gente abruzzese. Ovunque ho trovato entusiasmo, affetto, ...

Ri-prove di alleanza Salvini-Berlusconi : ... ma il pane che ne usciva, anche per la qualità e la saggezza dei fornai, era spesso di qualità e omogeneo in entrambi i casi, tanto che l'Italia balzò tra i grandi del mondo. Oggi non è così. Dal ...

Silvio Berlusconi : 'La Lega senza di noi alle elezioni politiche si suiciderebbe' - Sky TG24 - : Il leader di Fi, intervistato dal Corriere della Sera , spiega che "l'alleanza tra Salvini e M5s non può durare" e che i suoi rapporti con il capo del Carroccio sono "buoni come sempre" e "ispirati ...

Silvio Berlusconi : “Lega senza FI alle prossime politiche? Non credo vogliano suicidarsi” : Silvio Berlusconi, in un'intervista sul Corriere della sera, respinge l'idea che Matteo Salvini possa non allearsi con Forza Italia per le prossime elezioni politiche: "credo che far parte di questo governo non porterà più molti consensi alla Lega. Anche per questo sono sicuro che l’anomalia sia destinata a finire molto presto"Continua a leggere

Berlusconi : "La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio". Con queste parole Silvio Berlusconi smonta le indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera il Cavaliere, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con il leader del Carroccio, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in ...

Berlusconi : «La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Dalla politica economica alla politica estera, non c'è nulla dell'attuale gabinetto che condivida: è pentito di aver dato il suo assenso a Salvini per la nascita di questo governo? «In quel momento l'...

Berlusconi : «La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Il leader di Forza Italia: «Con Salvini buoni rapporti, ma la sua alleanza con i 5 Stelle non può durare. Siamo in recessione, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode, gli investitori se ne vanno: è la realtà che pone un ultimatum»