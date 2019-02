Benzina e diesel | salita continua

Benzina e diesel - la tregua è finita : non ci sono buone notizie : Tornano i rincarti sui listini della rete carburanti dopo l'accelerazione delle quotazioni dei prodotti petroliferi: ecco...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tornano i rialzi sui listini : rialzi sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio mentre le medie dei Prezzi dell’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati vedono la benzina self service a 1,522 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,496), il ...

Blocco auto Roma e Milano/ Smog Benzina e Diesel - stop a Euro 4 : info - orari e città : Blocco del traffico auto Roma e Milano, ma sono coinvolte anche altre città per il troppo Smog. stop ai veicoli Euro 4: info, orari e ultime notizie

Migliori app per trovare distributori di Benzina - diesel - metano e GPL : Viaggiare comporta inevitabilmente un grande consumo di carburante per la tua auto, che dovrà essere rifornita periodicamente per evitare di rimanere a secco. Invece di andare ad intuito e avventurarci per lunghi percorsi, puoi pianificare i rifornimenti con il tuo smartphone e le app giuste. Trova il distributore di benzina, diesel, metano e GPL con […] Migliori app per trovare distributori di benzina, diesel, metano e GPL

Benzina e diesel - brutta notizia per gli automobilisti : via ai rincari : Ripartono subito gli aumenti sulla rete carburanti italiana sulla scia dell'aumento delle quotazioni petrolifere. I prezzi...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ripartono gli aumenti sulla rete carburanti : Nuovi aumenti sulla rete carburanti italiana: si registra oggi un nuovo intervento al rialzo di Eni sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo e un movimento analogo anche da parte di Q8, mentre IP ha messo a segno un rialzo di 0,5 centesimi al litro su entrambi i prodotti. Prezzi alla pompa in rialzo anche sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana dei dati dell’OsservaPrezzi ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : proseguono i rialzi : proseguono i rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self ...

Benzina e diesel - oggi non ci sono buone notizie : I prezzi dei carburanti sono in rialzo: ecco la media giornaliera alla pompa. Gasolio per autotrazione, Benzina e gli altri...

Benzina e diesel - finisce la quiete : Dopo sei giorni di calma tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa , sotto la spinta delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di '...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in rialzo per ENI : In salita i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo 6 giorni di stabilità: secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per il Cane a sei zampe si tratta del quinto rialzo dall’inizio dell’anno. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la quiete sulla rete carburanti : prevale ancora la quiete sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che invertono di nuovo la rotta e ritrovano il segno più, infatti, per il sesto giorno consecutivo non si segnalano movimenti sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Di conseguenza, anche sul territorio, Prezzi praticati senza particolari variazioni. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati ...

Diesel - Ministro francese dell'economia chiede riabilitazione : Euro 6d Temp come migliori motori Benzina : Second stime del ministero dell'economia il calo delle vendite del Diesel , crollate al 34% in gennaio, starebbero mettendo a rischio ben 38mila posti di lavoro, collegati direttamente alla ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di quiete : prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati della benzina e del diesel senza particolari scosse, mentre prosegue la leggera tendenza alla salita del Gpl dopo gli aumenti dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti ...

DS 7 arrivano il 1.2 Turbo Benzina da 130 CV e il Diesel 1.5 BlueHDI 130 abbinato al tecnologico cambio automatico EAT8 : La DS 7 cresce, sia nell’offerta di modelli, che nell’espansione dell’offerta dei motori. Per integrazione a quello che è l’andamento del mercato globale, vengono oggi proposte due nuove unità. La prima è un Benzina di soli 1.2 di cilindrata, ma che sviluppa una potenza di 130 CV, la seconda motorizzazione – in controtendenza con i maggiori marchi che hanno sposato la battaglia contro-Diesel, propone ...