Benalla crea almeno tre guai a Macron

ilfoglio

: RT @Libero_official: Il favore all'oligarca russo di Alexander Benalla: l'amichetto di Macron crea nuovi enormi guai all'Eliseo https://t.c… - Elisa53915333 : RT @Libero_official: Il favore all'oligarca russo di Alexander Benalla: l'amichetto di Macron crea nuovi enormi guai all'Eliseo https://t.c… - Libero_official : Il favore all'oligarca russo di Alexander Benalla: l'amichetto di Macron crea nuovi enormi guai all'Eliseo -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Parigi. E’ un’affaire d’été o un’affaire d’Etat? Dura da troppo tempo per essere bollato come un scandaluccio estivo, ma non è ancora sufficientemente pesante per essere definito uno scandalo di stato: la sola certezza è che non si tratta di una “tempesta in un bicchiere d’acqua”, come aveva detto i