Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia-Ungheria La formazione magiara ai raggi X

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. I convocati dell’Italia ai raggi X. Dai Vitali a Gentile - passando per Moraschini - tutti a caccia della Cina : Italia-Ungheria, venerdì 22 febbraio, ore 20:15, Varese. Bastano queste quattro parole per riassumere tutta l’importanza di una partita che, se vinte, porterebbe la nostra Nazionale a giocare i Mondiali per la prima volta dal 2006, e a qualificarsi come non accadeva dal 1998, dal momento che nell’unica partecipazione del nuovo millennio l’accesso è stato guadagnato tramite la pratica, fortunatamente eliminata, delle wild card. ...

Basket - Qualificazioni Coppa del Mondo – Tutto pronto per Italia-Ungheria - coach Sacchetti : “ragazzi carichi nonostante la pressione” : Presentata Italia-Ungheria, penultima gara di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. Sacchetti: “la pressione fa parte dello sport, i ragazzi sono carichi”. PalaOldrini sold out per il ritorno degli Azzurri a Varese. Uliveto nuovo partner dell’ItalBasket “È giusto giocare questa gara sentendo la pressione. Fa parte dello sport. I miei ragazzi sono carichi”. Queste le parole di Meo Sacchetti nella Conferenza di presentazione di Italia – Ungheria, ...

Basket - Italia-Ungheria : qualificazioni Mondiali 2019. Programma - orario e tv : Si apre oggi una lunga settimana fondamentale per la Nazionale italiana di Basket. Gli azzurri guidati da coach Meo Sacchetti si apprestano ad affrontare Ungheria e Lituania nelle ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali 2019, in Programma in Cina ad inizio settembre. Un doppio impegno delicatissimo per l’Italia, alla quale basta un successo per strappare la certezza della partecipazione alla prossima rassegna ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania. Presenti Gentile - Della Valle - Brooks e Moraschini : Sono state diramate poco fa le convocazioni che il CT Meo Sacchetti ha effettuato in vista dei match di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia sosterrà il 22 febbraio contro l’Ungheria (a Varese, ore 20:15) e il 25 febbraio contro la Lituania (a Klaipeda, ore 19:30). Di seguito i sedici nomi selezionati dal coach azzurro (è stato annunciato anche l’elenco di possibili subentranti in caso di emergenze): Awudu Abass ...