Bando assistenti sociali e psicologi in Basilicata | amministrativo in Lombardia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Nella Gazzetta Ufficiale n°14 di martedì 19 febbraio sono stati resi noti nuovi concorsi per differenti professioni, tra cui quella di assistente sociale, psicologo e collaboratore. I bandi, con scadenza fino al 21 marzo verranno espletati presso il Comune di Policoro, per il ruolo di assistente sociale e psicologo e presso il Comune di Bariano (collaboratore):Comune di Policoro: assunzioni perIl Comune di Policoro, in provincia di Matera, ha emanato nuovi avvisi pubblici, finalizzati alla creazione di elenco di idonei, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 22e 6. Tra i titoli di studio è richiesto:Assistente Sociale...