Bambino morto di polmonite a Torino | dai medici soltanto aerosol e dimissioni | aperta

Cardito - Bambino di 7 anni morto in casa. Fermato compagno della mamma - : Dopo un lungo interrogatorio, l'uomo ha ammesso l'omicidio. La sua versione è ancora al vaglio degli inquirenti

L'autopsia di Julen : il Bambino è morto il giorno della caduta : Oggi si sono tenuti i funerali a Totalan di Julen Rosello, il bambino caduto nel pozzo il 13 gennaio nei pressi di Malaga. Dopo 13 giorni è stato recuperato il cadavere del bambino, 13 giorni di attesa e speranza per i genitori e per il mondo intero. Le esequie si sono tenute al cimitero di El Palo, la sepoltura è avvenuta alle 13.30 preceduta dalla cerimonia religiosa. L'autopsia avvenuta nel giorno stesso del ritrovamento del corpicino senza ...

Napoli - Bambino di 7 anni trovato morto in casa - ferita gravemente la sorella di 8 : “Fermato il compagno della madre” : Un bambino di 7 anni è stato trovato morto in un’abitazione di via Marconi a Cardito, in provincia di Napoli. ferita gravemente anche la sorellina di 8 anni, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ma non è in pericolo di vita. Illesa, invece, un’altra sorellina di 4 anni. Secondo quanto riferisce Il Mattino, gli inquirenti, dopo aver ascoltato la madre e il suo compagno, hanno fermato l’uomo: ...

Napoli - Bambino di 7 anni trovato morto in casa - ferita gravemente la sorellina di 8 : gli inquirenti ascoltano la madre : Un bambino di 7 anni è stato trovato morto in un’abitazione a Cardito, in provincia di Napoli. ferita gravemente anche la sorellina di 8 anni, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli ma non è in pericolo di vita. Illesa, invece, un’altra sorellina di 4 anni. La polizia, fa sapere la Questura di Napoli, è intervenuta dopo una segnalazione di una lite in famiglia arrivata ai carabinieri ma la dinamica dei fatti è ...

