Atletico-Juve | l' ex Morata avvisa | Se segno qui esulto | a Torino invece no

Champions - Atletico Madrid-Juve in diretta su Sky e Rai1 : La Juventus torna in campo in Champions League questa sera, sfidando in Spagna l'Atletico Madrid. La partita, valida per l'andata degli ottavi di finale, sarà trasmessa in diretta da Sky (per gli abbonati) e in chiaro su Rai1. La telecronaca Rai Sport del match sarà di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro, con il contributo a bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. La partita sarà preceduta da un’ampia ...

Atletico Madrid-Juventus - ecco perchè la squadra di Simeone è un osso durissimo : i problemi dei bianconeri e le probabili formazioni : Sta per arrivare l’oro X. Si gioca un match fondamentale valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, è il turno della Juventus che dovrà vedersela con un osso durissimo, l’Atletico Madrid. Sorteggio sfortunato per i bianconeri che dovranno vedersela con una delle squadre più insidiose della circolazione, Simeone è un grande allenatore, prepara molto bene le partite ed il club spagnolo per ...

Champion : Atletico Madrid e Juventus - pronte ad affrontarsi stasera. Europa League : Lazio-Siviglia alle 18 : Sentimenti contrapposti quelli dei giocatori juventini, che ieri hanno raggiunto Madrid per il primo atto degli ottavi contro l'Atletico di Diego Simeone. Se infatti, il mix di ottimismo e ...

Atletico Madrid-Juventus - probabili formazioni : Simeone sfida Ronaldo : Atletico MADRID JUVENTUS probabili formazioni – Ci siamo, è il giorno della vigilia, domani scenderanno in campo Atletico Madrid e Juventus per una sfida importantissima per entrambe le squadre. Come deciderà di schierarsi Max Allegri? Chi schiererà davanti? Una cosa è certa, anzi due: i posti di Cristiano Ronaldo e Dybala. Dall’altra parte Simeone invece […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, probabili formazioni: Simeone sfida Ronaldo ...

Atletico - Morata avverte la Juve : 'Se segno al Wanda esulto' : MADRID - L'uomo più atteso al Wanda Metropolitano è Cristiano Ronaldo ma anche Alvaro Morata avrà i riflettori puntati addosso. Il grande ex della partita ha bisogno di un gol per sbloccarsi dopo l'...

Atletico-Juve : la sfida è anche su Dias : MADRID - Non c'è soltanto Atletico-Juventus. Madrid in queste ore è anche una delle principali capitali del mercato. Procuratori e dirigenti, contatti e appuntamenti: gli incroci sono tanti. Il big ...

Diretta Atletico Madrid-Juventus ore 21 : come vederla in tv e probabili formazioni : MADRID - Manca poco alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus . Le due squadre si affrontano al Wanda Metropolitano di Madrid, stadio della finale, ...

Atletico-Juve e Schalke-City : probabili formazioni e dove vedere la Champions : dove VEDERLE Atletico Madrid-Juventus verrà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1 e da Sky per i soli abbonati su Sky Sport Uno , canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre, e Sky Sport, ...

Atletico Madrid-Juventus - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : E’ il grande giorno. Stasera alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Juventus si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo. Due compagini accomunate non ...

Atletico-Juventus - Morata ‘cancella’ i ricordi bianconeri : “in caso di gol esulterò” : Alvaro Morata non mente ai bianconeri, l’attaccante dell’Atletico Madrid in caso di gol contro la Juventus esulterà “Il mio primo gol qui devo celebrarlo per i tifosi. C’è la stessa gente che mi ha visto partire e, ora che sono tornato qui, nella mia testa c’è solo l’idea di giocare con questa maglia”. Così Alvaro Morata, attaccante in forza all’Atletico Madrid, ha parlato a TVE della partita ...

Diretta Atletico Madrid-Juventus ore 21 : probabili formazioni e dove vederla in tv : MADRID - La Juventus è impegnata sul campo dell' Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . I bianconeri, dopo i successi in campionato con Frosinone e Sassuolo, si ...

Atletico Madrid-Juventus probabili formazioni : novità dal 1' : Atletico MADRID JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Juventus, valida per l’andata degli ottavi della massima competizione europea. Allegri sembrerebbe aver sciolto i dubbi della vigilia. Ovviamente in porta giocherà Szczensy. In difesa Cancelo sembrerebbe esser in netto vantaggio su De Sciglio per il […] More