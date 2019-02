Astronomia | il volto “levigato” di Ultima Thule

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ha oltre 4 miliardi anni, ma li porta egregiamente e mostra con orgoglio il suo aspetto piuttosto “levigato”: così viene delineato il ritratto di, l’oggetto della Fascia di Kuiper (Kbo) che la sonda New Horizons della Nasa ha sorvolato il 1° gennaio scorso, in un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters (articolo: “Crater Density Predictions for New Horizons Flyby Target 2014 MU69”). La ricerca, curata da un gruppo di astronomi statunitensi e canadesi, è stata coordinata dall’Università di Washington e si basa su una serie di modelli e simulazioni, in quanto i dati raccolti dalla sonda al momento del fly-by non sono stati ancora trasmessi del tutto; per fine febbraio – riporta Global Science – sono attese ulteriori immagini in alta risoluzione di, ma gli studiosi dovranno aspettare fino a settembre 2020 per disporre ...