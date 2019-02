Aston Villa | piccolo tifoso scopre di essere la mascotte del club | la reazione incredibile

Pronostico Aston Villa vs Sheffield United - Championship 08-02-2019 : Championship, 31^ giornata, analisi e Pronostico di Aston Villa-Sheffield United, venerdì 8 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Aston Villa-Sheffield United, venerdì 8 febbraio. Venerdì sera, al Villa Park, i padroni di casa dell’Aston Villa ospiteranno lo Sheffield United in un match valido per la 31a giornata di Championship. Dopo tre risultati utili, che li hanno fatti salire al nono posto in classifica, i Villans ...