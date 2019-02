Ascolti tv | Il mondo sulle spalle con Beppe Fiorello vince con 5 8 milioni di

Beppe Fiorello - gli Ascolti : quasi sei milioni di spettatori per «Il mondo sulle spalle» : Grandi ascolti per Giuseppe Fiorello : «Il mondo sulle spalle» , il film tv da lui interpretato sulla figura dell'imprenditore Enzo Muscia, ha dominato la prima serata televisiva di ieri con 5 milioni ...

Ascolti tv martedì 19 febbraio : Il Mondo sulle Spalle conquista tutti : Ascolti tv martedì 19 febbraio 2019: Rai 1 vince con Il Mondo sulle Spalle di Beppe Fiorello Più chiari di così non potevano essere. Gli Ascolti tv della giornata di ieri, martedì 19 febbraio 2019, parlano chiaro e tondo. La prima serata di Rai 1 ha riscosso davvero grande successo. È partita la fiction di […]

Ascolti tv 18 gennaio : la Melevisione è un successo - Top Trend del mondo su Twitter : La ‘Melemaratona’ su Rai YoYo è stata un successo. Dal punto di vista degli Ascolti tv, la maratona notturna della Melevisione ha ottenuto risultati soddisfacenti. Inoltre, ha sbancato su Twitter con più di 40.000 tweet e l'hashtag #Melevisione è rimasto sempre in prima posizione nella Top Trend Italia e del mondo. A far crescere l’entusiasmo degli utenti è stata la reunion che alcuni attori della storica trasmissione per bambini hanno ...