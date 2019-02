ilfogliettone

: Arrivano le Osc-her. E intanto Lady Gaga lascia Carino - - ilfogliettone : Arrivano le Osc-her. E intanto Lady Gaga lascia Carino - - AlessioRossi78 : RT @MediasetTgcom24: Oscar 2019 sempre più al femminile. Arrivano le 'Osc-her' statuette d'oro modellate su due delle candidate, Olivia Col… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Oscar 2019 sempre più al femminile. Arrivano le 'Osc-her' statuette d'oro modellate su due delle candidate, Olivia Col… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) In attesa della cerimonia degli Oscar del 24 febbraiole "Osc-her" statuette d'oro modellate su due delle candidate e super favorite agli Oscar 2019, le attrici Olivia Colman ("La Favorita") e("A Star is Born"), insieme a Janet Gaynor, prima donna a vincere un Oscar. Le ha prodotte Odeon Cinema sulla scia di un crescente sostegno "popolare" a favore delle donne nel cinema emerso in vista della cerimonia degli Academy Awards del 24 febbraio. Stando ai sondaggi il 3/4 degli inglesi infatti vorrebbero vedere più donne rappresentate agli Oscar.e Christiannon sono più una coppia. Il fidanzamento è stato rotto solo dopo pochi mesi.aveva annunciato il fidanzamento con il talent agent, 49 anni, lo scorso ottobre durante la 25/a edizione di Women in Hollywood. I due si frequentavano dal febbraio del 2017. "Semplicemente non ha funzionato - ...