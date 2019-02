Arriva il casco refrigerante per prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Uno degli effetti collaterali della, più conosciuto al mondo e tanto odiato - soprattutto dalle donne - è la calvizie. Purtroppo, non soltanto a livello estetico risulta essere poco piacevole, ma può portare anche danni a livello psicologico: scarsa autostima, la paura di mostrarsi in pubblico, il dover far fronte gli sguardi indiscreti dei passanti e molti altri. Fortunatamente, da anni alcuni, dei centri oncologici - tra i quali l'Istituto Oncologico Romagnolo, lo IOR - hanno cercato di contrastare la considerevole perdita diche tanto affligge numerose donnele cure chemioterapiche. Pertanto, dopo diverso tempo, si è giunti finalmente alla realizzazione di un dispositivo medico, il Paxman Scalp Cooler, il quale, tramite un, riesce a ridurre drasticamente il quantitativo di farmaco assorbito dal bulbo pilifero, impedendone ...