Arresto genitori | Renzi | ' Spettacolo mediatico | tanto di cappello per i tempi'

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Perché non è un caso" : No, neppure per Alessandro Sallusti ciò che è accaduto ai genitori di Matteo Renzi è casuale. Certo, "non si possono definire imprenditori modello", premette nel suo editoriale su Il Giornale. Eppure, Sallusti si chiede: "Che bisogno c'era, visto che parliamo di fatti e di inchieste vecchi di anni,

Che cosa non torna nell’Arresto dei due genitori più famosi d’Italia : Roma. Perché infliggere l’umiliazione dell’arresto? E’ l’interrogativo su cui si interroga Matteo Renzi, rispetto alla vicenda giudiziaria legata ai suoi genitori finiti due giorni fa ai domiciliari. E lo fa nelle stesse ore in cui il suo smartphone è inondato dai messaggi di solidarietà, anche dagl

L'Arresto dei genitori di Renzi e la giustizia alla continua ricerca di visibilità : L’arresto di Tiziano Renzi e di sua moglie Laura Bovoli è stato disposto “per la gravità concreta dei reati”, e per la convinzione del giudice che esista il pericolo che “gli indagati commettano reati della stessa specie”, il che non è proprio la reiterazione del reato che giustificherebbe la detenz

Matteo Salvini e l’Arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

Salvini : non festeggerò mai Arresto genitori mio avversario politico : Roma – “Le battaglie politiche le voglio vincere con le idee. Non festeggero’ mai l’arresto dei genitori di un mio avversario politico. Le mie battaglie politiche non le vinco cosi’. E lo dico anche se qualcuno a sinistra pagherebbe per vedermi in galera. Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutini e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro ...

