Arresto genitori Renzi | Matteo Salvini | “Da avversario politico non ho nulla da

Maria Elena Boschi - l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi? Una bomba sul Pd : 'Nel partito...' : Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell'ex premier, in un qualche modo, si schierano ...

Maria Elena Boschi - l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi? Una bomba sul Pd : "Nel partito..." : Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell'ex premier, in un qualche modo, si schierano al suo fianco. Si pensi ad Achille Totaro di Fratelli d'Italia, il quale ricorda come tra i giudici

Renzi sull'Arresto dei genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...

Arresto genitori - Renzi : 'Spettacolo mediatico - tanto di cappello per i tempi' : Una polemica politica che in realtà è cavalcata da molti in queste ore, giudicata dagli uffici giudiziari "infondata e pretestuosa". L' ultima informativa presentata dalla Guardia di Finanza è datata ...

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : 'Perché non è un caso' : ... queste coincidenze non possono essere casuali , e del resto in Italia siamo abituati a una magistratura che si muove non sui tempi e sui metri della giustizia ma su quelli della parte politica amica,...

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Perché non è un caso" : No, neppure per Alessandro Sallusti ciò che è accaduto ai genitori di Matteo Renzi è casuale. Certo, "non si possono definire imprenditori modello", premette nel suo editoriale su Il Giornale. Eppure, Sallusti si chiede: "Che bisogno c'era, visto che parliamo di fatti e di inchieste vecchi di anni,

Matteo Renzi - il big della Meloni sull'Arresto dei genitori : 'La magistrata vicina all'estrema sinistra...' : E quanto affermato da Totaro, a ben vedere, si sposa perfettamente con quanto sostenuto da Renzi, ovvero che 'se io non avessi fatto politica i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione'.

Matteo Renzi - il big della Meloni sull'Arresto dei genitori : "La magistrata vicina all'estrema sinistra..." : Accuse, sospetti, veleni. L'arresto dei genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, come ovvio, scatena un caso politico. L'ex premier accusa la magistratura, a suo parere il tempismo con cui sono scattati i domiciliari è sospetto. Il M5s, da par suo, gode e mostra la forca: si pensi al

Che cosa non torna nell’Arresto dei due genitori più famosi d’Italia : Roma. Perché infliggere l’umiliazione dell’arresto? E’ l’interrogativo su cui si interroga Matteo Renzi, rispetto alla vicenda giudiziaria legata ai suoi genitori finiti due giorni fa ai domiciliari. E lo fa nelle stesse ore in cui il suo smartphone è inondato dai messaggi di solidarietà, anche dagl

Arresto dei genitori di Renzi : nell'inchiesta c'è una ditta di Cesano Maderno : Ci sarebbe anche un'azienda individuale di Cesano Maderno, per la precisione di Cascina Gaeta, intestata a uno straniero, tra quelle finite nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari dei ...

Annalisa Chirico - il terribile sospetto sull'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : una bomba sui giudici : Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Renzi c'è Annalisa Chirico, presidente dell'associazione Fino a prova contraria e da sempre piuttosto vicina all'ex premier. In una nota, la Chirico scrive: "Fino a prova contraria ha un nome che parla da sé: un paese civile attende le sentenze e n

L'Arresto dei genitori di Renzi e la giustizia alla continua ricerca di visibilità : L’arresto di Tiziano Renzi e di sua moglie Laura Bovoli è stato disposto “per la gravità concreta dei reati”, e per la convinzione del giudice che esista il pericolo che “gli indagati commettano reati della stessa specie”, il che non è proprio la reiterazione del reato che giustificherebbe la detenz

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e la rovinosa gaffe dopo l'Arresto dei genitori di Matteo Renzi : È il bello - o meglio, il brutto - di non essere in diretta. Siamo negli studi di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo su La7, trasmissione che come è noto non è in diretta, appunto. E nella serata di lunedì ...

Matteo Salvini e l’Arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere