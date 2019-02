Area B | Milano tira dritto | da lunedì 25 febbraio si parte senza deroghe

Blocco auto a Milano da martedì per lo smog in aumento. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antismog di primo livello. Da lunedì 25 saranno accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Area B Milano : dal 25 febbraio parte la rivoluzione del traffico contro l'inquinamento : Da lunedì 25 febbraio, a Milano, parte la rivoluzione dell'Area B e per gli automobilisti che hanno delle vetture vecchie e molto inquinanti il rischio è di pagare un conto molto salato. L'Area B è una zona a traffico limitato che comprende gran parte della città di Milano (circa il 72% della città) in cui le vetture più inquinanti non possono circolare. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi. Ma ...

Area B Milano : chi può circolare - Sky TG24 - : Dal 25 febbraio è in vigore la nuova zona a traffico limitato che comprende gran parte del territorio cittadino. In funzione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, vieta l'accesso ai veicoli ...

Area B Milano : come funziona e chi può circolare : Area B Milano: come funziona e chi può circolare Dal 25 febbraio è in vigore la nuova zona a traffico limitato che comprende gran parte del territorio cittadino. In funzione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, vieta l’accesso ai veicoli più inquinanti e ai mezzi di trasporto merci più lunghi di 12 ...

Milano. E’ nato il Forum annuale sul mercato del lavoro nell’Area metropolitana : Milano sempre più attenta a comprendere le dinamiche del mondo del lavoro. Siglato presso la sede dalla Società Umanitaria in

Milano. Area B : lunedì 18 febbraio non sarà possibile richiedere pass sosta : Vanno avanti le attività degli operatori di Comune e Atm per adeguare la città all’entrata in servizio di Area B,

Milano. Area P : domenica le Storie che finiscono male di Donatella Bisutti : “Storie che finiscono male”, Edizioni Einaudi Ragazzi. E’ il libro che dà il titolo all’appuntamento di domenica 10 febbraio con

Milano. Stazione Sant’Ambrogio : un nuovo ingresso riqualifica l’Area della Pusterla : Ecco come si presenterà la nuova Stazione di Sant’Ambrogio della M4, la nuova metropolitana di Milano. Una nuova soluzione per

Milano. Area P : oggi Lucia Gazzino e le poesie dell’universo friulano : oggi, domenica 20 gennaio, alle 10:30 in sala Consiliare a Palazzo Marino, torna “Area P. Milano incontra la poesia”. L’iniziativa

Come funziona la nuova Area B di Milano : La lotta di Milano all’inquinamento dell’aria passa anche attraverso l’attivazione della nuova Area B, in calendario per il 25 febbraio. Nonostante il nome simile a quello della già ampiamente conosciuta Area C, che dal lunedì al venerdì impone il pagamento di un pedaggio per l’accesso diurno al centro storico della città, questa volta non si tratta di una tassa per ridimensionare il traffico, ma di un vero e proprio ...

Come funziona la nuova “Area B” di Milano : Dal prossimo 25 febbraio non potranno circolare le auto con i motori più inquinanti, ma sono stati previsti alcuni giorni di deroga

Area B Milano : entrata in vigore 25 febbraio - divieto per veicoli maggiormente inquinanti : A Milano sta per entrare in vigore l’Area B. Inizialmente fissata per il mese di gennaio, la data è stata posticipata al 25 febbraio 2019. Sarà da quel momento in poi, che i veicoli maggiormente inquinanti non potranno accedere all’interno della zona delineata dal Comune di Milano. Il confine dell’Area B è delimitato da 186 punti di accesso e mira alla massima inclusione di territorio e popolazione residente. Il divieto di accesso è rivolto ...

Smog Milano : ambulanti in protesta contro l’Area B : “In Regione Lombardia esiste una deroga” per gli ambulanti, “Milano deve tenere conto della tutela dell’ambiente – ha detto il consigliere del Carroccio Massimiliano Bastoni – ma ci sono molte aziende, non solo ambulanti anche traslocatori ad esempio, che hanno necessita’ e che devono essere derogati. Chiediamo venga fatta un’azione armonica tra Regione e Comune e che Milano non agisca in ...

Milano : Area C - via libera alle ibride e contributi alla rottamazione : A seguito della modifica del sistema di classificazione dei veicoli secondo nuovi accordi a livello europeo il comune di Milano consentirà, fino a settembre 2022, l’accesso all’Area C senza pagamento del ticket per le auto ibride, alla stregua di quanto concesso alle totalmente elettriche, mild – hybrid e plug-in. La classificazione del veicolo dovrà essere riportata a libretto per consentire, tramite controllo automatico dei dati ...