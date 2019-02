Anticipazioni La porta rossa 2 | Piras muore e Anna scappa

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso Mollicone con due ospiti importanti : Federica Sciarelli nell'appuntamento di Stasera con il suo programma si occuperà del delitto di Arce e sarà presente in studio un ospite vicinissimo alla giovane.

La Porta Rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la seconda puntata : Stasera la seconda stagione della fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Scopriamo le Anticipazioni dei due nuovi episodi.

La Porta Rossa 2 - le losche trame del suocero di Cagliostro : Anticipazioni mercoledì 20 febbraio : Continua, con il suo secondo appuntamento inedito targato 2019, la storia del commissario Leonardo Cagliostro – ovviamente c’è sempre il buon Lino Guanciale a prestargli il suo volto. La seconda puntata della nuova stagione de La Porta Rossa (QUI le parole dei protagonisti durante la presentazione della seconda stagione), la fiction un po’ crime e un po’ fantastica ideata anche da Carlo Lucarelli va in onda mercoledì 20 ...

Una Vita Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Olga porta Blanca nel Bosco delle Dame : Le due sorelle raggiungono il Bosco delle Dame e Olga porta la gemella nel luogo in cui è cresciuta.

La porta rossa 2 - Anticipazioni terza puntata : la morte di Piras : anticipazioni La porta rossa 2, terza puntata: la finta seduta Buon successo per la prima puntata de La porta rossa 2 seguita da 3.043.000 telespettatori pari al 12,50% di share. Cosa succederà nella terza puntata de La porta rossa 2 in onda mercoledì 27 febbraio? La fiction con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Ettore Bassi è sempre più avvincente. Cagliostro vuole scoprire il legame tra Jonas che è uscito dal coma e il suo assassinio. Anna ...

La Porta Rossa 2 terza puntata : trama e Anticipazioni 27 febbraio : LA Porta Rossa 2 terza puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento mercoledì 27 febbraio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 terza puntata: trama e anticipazioni 27 febbraio La Porta Rossa 2 terza puntata – episodio 5. Dopo le rivelazioni di ...

Il Collegio 3 porta gli allievi in gita al lago tra un gradito ritorno e una nuova espulsione? Anticipazioni 19 febbraio : Al centro della nuova puntata de Il Collegio 3 c'è l'esordio di una nuova materia nella scuola, l'educazione artistica, e il suo professore ovvero Carnevale che conquisterà subito il parare positivo di ragazzi e ragazze (Noemi compresa). Le sorprese comunque non mancheranno e nella puntata in onda oggi, martedì 19 febbraio, alle 21.20, arriverà anche la prima gita per i ragazzi di questa edizione che già la scorsa settimana hanno affrontato ...

La Porta Rossa 2 : cast - trama e Anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : un annuncio importante : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un nuovo amore per Maria? Il successo de Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da diversi anni ormai, non conosce battute d’arresto. La trama è sempre più avvincente e i vari personaggi molto credibili. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Maria avrà un nuovo corteggiatore dopo la fine del suo matrimonio con Gonzalo. Come già annunciato, presto Maria e Gonzalo ...

