Andrea Iannone | la nuova fiamma è la fotocopia di Belen

Andrea Iannone : nuova fidanzata dopo Belen Rodriguez : Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', lancia una vera e propria bomba che riguarda Andrea Iannone. Il pilota, dopo la rottura con Belen Rodriguez, si è consolato accanto ad una nuova fiamma di una bellezza disarmante, che vanta già un ex fidanzato molto famoso. Si legge: Andrea Iannone ritrova il sorriso e ricomincia una nuova vita, con una nuova compagna. Lei è la modella ...

Nuovo amore per Andrea Iannone? : Mentre Andrea Iannone posta sulla sua pagina Instagram le foto della sua Ferrari 488 pista , un dettaglio non sfugge agli occhi più attenti dei suoi fan. Accanto al pilota, infatti, vi è una donna ...

Gossip : Andrea Iannone dimentica Belen con un'altra Rodriguez - la modella Carmen : Se Belen Rodriguez sembra di nuovo vicina a Stefano De Martino, il suo ultimo ex non starebbe affatto a guardare: secondo i Gossip che stanno circolando in queste ore, Andrea Iannone avrebbe ritrovato la felicità accanto ad una ragazza che ha lo stesso cognome dell'argentina. È stato il magazine online di Fabrizio Corona a svelare l'identità della misteriosa mora che è apparsa nell'ultima foto che lo sportivo ha pubblicato su Instagram: Carmen ...

MotoGp – Iannone sta con Carmen Victoria Rodriguez? La modella svela la verità su Andrea e Belen [VIDEO] : Carmen Victoria Rodriguez parla del presunto flirt con Andrea Iannone: tra le storie Instagram della modella venezuelana la verità Proprio nel giorno di San Valentino, Carmen Victoria Rodriguez svela la verità sulla presunta storia con Andrea Iannone. Ai follower che le chiedono se tra lei e il pilota di MotoGp ci sia del tenero, la modella venezuelana replica con un secco ‘no’. La relazione tra i due infatti è basata, secondo ...

MotoGP - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

MotoGP - Andrea Iannone fermato dal lifting a Sepang : A voler ascoltare le malelingue The Maniac si sarebbe perso dietro al fidanzamento con Belen Rodriguez , che ha trascinato Andrea in un mondo di gossip inevitabile, tra serate mondane e campagne ...

Fabrizio Corona su Canale 5 : 'Andrea Iannone è ossessionato da Belen - deve andare avanti' : È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare ...

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Andrea Iannone ossessionato da Belen. Io la amerò sempre" - poi serio parla di sé : Intervistato a Mattino Cinque, Fabrizio Corona, su richiesta della conduttrice Federica Panicucci, torna a parlare di Belen."No, ti prego, non voglio parlar di queste cose" ride Corona, ma poi prosegue, e lo fa spiegando alcune dichiarazioni tratte dal suo nuovo libro Non mi avete fatto niente riferite a due degli amori storici di Belen: Andrea Iannone e Stefano De Martino.prosegui la letturaFabrizio Corona a Mattino Cinque: "Andrea ...

Isola dei famosi 2019 - Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie ad Andrea Iannone : Non tutto è perduto per Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen, che come sappiamo ha avuto un incidente sugli sci che potrebbe obbligarlo a rinunciare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi al via giovedì 24 gennaio su Canale 5, avrebbe ancora una speranza di partire per l’Honduras, e il merito sarebbe di Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella. Il gesto di Andrea Iannone verso Jeremias Rodriguez Come rivela il settimanale ...

Jeremias Rodriguez : grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone - L’Isola dei Famosi è più vicina : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez alL’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura... L'articolo Jeremias Rodriguez: grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone, L’Isola dei Famosi è più vicina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola - Jeremias Rodriguez pronto a partire grazie al gesto di Andrea Iannone : Il retroscena è raccontato dal settimanale 'Spy': il campione di Moto Gp avrebbe messo a disposizione dell'ex "cognato"...

Jeremias Rodriguez potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi con l'aiuto di Andrea Iannone : La partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi sarebbe tutt'altro che compromessa: dopo aver saputo della frattura alla mano che si è procurato in vacanza, infatti, il giovane era stato estromesso dal cast del reality da parte dei medici. Oggi, a poco più di una settimana dal via, Spy fa sapere che il fratello di Belen potrebbe ancora partire per l'Honduras: a contribuire al recupero lampo del ragazzo, sarebbero degli specialisti ...