Ancelotti | I playoff non servono

Ancelotti : “Playoff scudetto in Serie A? No - serve crescita altri club” : “C’è una squadra che domina in Italia, ma non parlerei di introdurre i playoff: è necessaria una crescita graduale degli altri club per avvicinarsi”. Così Carlo Ancelotti boccia l’ipotesi di playoff a fine campionato per rendere più avvincente la corsa scudetto dominata da otto anni, compreso questo, dalla Juventus. “In base ai passi che ogni […] L'articolo Ancelotti: “Playoff scudetto in Serie A? No, ...